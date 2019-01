Heidelberg. (hö) "Die Heidelberger", FDP und Freie Wähler unterstützen Oberbürgermeister Eckart Würzners Sofortprogramm, mit dem er das Neuenheimer Feld entlasten will. Bisher sind besonders der geplante Park & Ride-Platz an der Dossenheimer Autobahnausfahrt und der Busshuttle über Feldwege in der Kritik. Zeitgleich fordert die Uniklinikumsleitung schnelle Lösungen, beispielsweise einen Nordzubringer zur Autobahnauffahrt Dossenheim.

So schreibt "Heidelberger"-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Lachenauer der RNZ: "Wir sind grundsätzlich der Auffassung, dass wir schnell zumindest eine Übergangslösung außerhalb des Masterplans - ohne dessen Ergebnis zu präjudizieren - benötigen, und sind deshalb für jegliche vernünftigen Vorschläge offen, die auch tatsächlich eine spürbare Verbesserung der jetzigen unhaltbaren Zustände bringen." Und das sei mehr als teurere Parkplätze für Patienten oder Uniklinikumsmitarbeiter, wie sie beispielsweise die Bunte Linke gefordert habe. Man solle sich Übergangslösungen wie einem Park & Ride-Platz oder einem etwas ausgebauten Feldweg zur Nordanbindung des Neuenheimer Feldes nicht verschließen.

Lachenauer verweist auf eine Parallele: "Die Umgehungsstraße durch die Felder im Süden von Kirchheim wurde zuerst schwer bekämpft - und heute sind selbst die Kirchheimer Landwirte damit einverstanden. Man stelle sich nur vor, welche Verkehrsbelastung ansonsten Kirchheim heute zu ertragen hätte. Heute sind insbesondere Bergheim und Teile von Handschuhsheim in genau derselben Situation."

Der Fraktionsvorsitzende der FDP/FWV-Fraktion, Karl Breer, schrieb gestern: "Wir stehen hier voll auf der Seite unseres Oberbürgermeisters, der nicht tatenlos mit ansehen kann, wie sich die Verkehrssituation im Neuenheimer Feld täglich verschlechtert." Seine Fraktion habe sich auch bei den Klinikumsbeschäftigten umgehört - und fand die Zustände unhaltbar. Es bestehe ernsthaft die Gefahr, dass die Kliniken und Forschungseinrichtungen angesichts der Verkehrssituation keine Fachkräfte mehr finden würden. Insofern sei Würzner "glücklicherweise ein Macher und kein Zauderer", daher könne er gut nachvollziehen, "dass der OB endlich Maßnahmen ergreifen möchte, die den Angestellten im Neuenheimer Feld zeigen, dass wir sie nicht völlig vergessen haben".

Breer erinnerte daran, dass er bei seiner Haushaltsrede vor drei Wochen den Gemeinderat zu einem Gedankenspiel aufgefordert hatte: "Stellen Sie sich vor, jeder Bürger hätte bei der Kommunalwahl zwei Stimmen. Eine Stimme an seinem Wohnort und eine Stimme an dem Ort, an dem er arbeitet. Dies ist gar nicht so abwegig, denn oft verbringen wir mehr Zeit an unserem Arbeitsplatz als daheim. Was glauben Sie, wie unser Gemeinderat zusammengesetzt wäre, wenn all die Einpendler, die täglich ins Neuenheimer Feld fahren, um dort zu arbeiten, in Heidelberg wahlberechtigt wären? Ich garantiere Ihnen, dann wären sowohl die fünfte Neckarquerung als auch der Nordzubringer schon lange Realität."