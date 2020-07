Heidelberg. (shy) Gute Nachrichten für Sonnenanbeter und Wasserratten: Das Thermalbad öffnet kommende Woche seine Türen. "Voraussichtlich am Dienstag oder Mittwoch", versprach Peter Erb, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Bäder, am Montag auf Nachfrage der RNZ.

Schwimmbadgäste werden sich allerdings auch dort – wie schon im Tiergartenschwimmbad – auf Einschränkungen einstellen müssen. "Wir fangen ganz sanft an", so Erb. Konkret heißt das: Maximal 100 Personen dürfen gleichzeitig rein und die Badezeit pro "Schicht" ist auf 90 Minuten begrenzt. Dazu kommt aber eine Einlasszeit von 30 Minuten. "Damit auch wirklich alle ihre Schwimmzeit voll ausnutzen können", erklärt Ellen Frings, Pressesprecherin der Stadtwerke. Wer in der laufenden Saison schon im Tiergartenschwimmbad zu Gast war, weiß, dass die 30 Minuten Einlasszeit oft dringend nötig sind.

Zu Beginn der Saison gab es technische Probleme mit dem Online-Buchungssystem, was zu langen Wartezeiten am Eingang geführt hat. Und selbst wenn alles läuft, dauert das Scannen von QR-Codes und das Bezahlen an den Kassen lange. Das könnte in Zukunft schneller gehen. Nächster Schritt ist, ein Bezahl-Tool an das Reservierungssystem zu koppeln, so Frings. Das bedeutet, dass Schwimmbadbesucher schon mit der Reservierung ihr Ticket online bezahlen können.

In umliegenden Freibädern und an Badeseen funktioniert das übrigens tadellos. "Das ist auch in unserem Interesse", sagt Erb. Tatsache ist nämlich, dass es zahlreiche Badbesucher gibt, die sich zwar ein Ticket buchen, den Termin dann aber nicht wahrnehmen. "25 bis 30 Prozent der Leute kommen nicht", bedauert Erb. Das ist einerseits schade für diejenigen, die gerne gekommen wären, aber kein Ticket mehr ergattert haben, und andererseits fehlt den Stadtwerken das Geld in der Kasse. Deshalb soll es in Zukunft auch eine Möglichkeit geben, bereits gebuchte Tickets online zu stornieren.

Frings betont, dass am Buchungssystem weiter gearbeitet werde, und Erb wirbt um Verständnis: "Wir wollten nicht warten, bis alles fertig ist. Wir wollten gleich öffnen. Deshalb machen wir auch jetzt das Thermalbad auf und warten nicht, bis das Bezahlsystem steht."