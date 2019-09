Von Holger Buchwald

Heidelberg. Schon am morgigen Mittwoch soll der Haupt- und Finanzausschuss als letzte Instanz über die Zukunft der Heidelberger Stadthalle entscheiden. Laut der von Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß unterzeichneten Beschlussvorlage werden die Stadträte gebeten, dem Sanierungskonzept des Büros "Waechter und Waechter" zuzustimmen. "Die Zeit für solch eine weitreichende Entscheidung ist aber in unseren Augen noch nicht reif", meint Architekt Bert Burger. Im Gespräch mit der RNZ fordert er, dass Heidelberg Marketing und die Stadt erst einmal alle vorhandenen Planungsunterlagen auf den Tisch legen sollen.

Bert Burger gehört mit Albertus Bujard, Prof. Hans Gutbrod und Jürgen Edler zum Experten- und Nutzerkreis, der im Herbst 2017 vom Gemeinderat eingesetzt wurde und die Ausarbeitung des Sanierungskonzepts konstruktiv begleiten sollte. "Unsere Aufgabe ist es, einen Konsens für eine optimal nutzbare und ertüchtigte Stadthalle zu finden", so Bujard. "Wir sind keine Bürgerinitiative, die nichts verändern möchte, sondern tragen die Überlegungen zu einer Ertüchtigung der Stadthalle mit", fügt Gutbrod hinzu. Wichtig ist den Experten aber ein respektvoller Umgang mit dem großen Saal. Und was den Einbau von den von Felix Waechter geplanten versenkbaren Hubpodien angeht, sind sie zumindest skeptisch. Noch gebe es zu viele offene Fragen: Nicht nur zum Denkmal-, sondern auch zum Hochwasserschutz, zu den Eingriffen in die Bausubstanz und zur Barrierefreiheit für die Besucher.

Was die Verbesserung der Akustik angeht, sagt die Stadt, dass dafür die Hubpodien und neue Seitenwandflächen im Parkett notwendig sind. Für die Sanierung werden - samt Ertüchtigung der Haustechnik, Verbesserungen für Rollstuhlfahrer, Neuordnung der Garderoben und des Caterings und vielem mehr - knapp 33 Millionen Euro veranschlagt. 23 Millionen Euro geben Spender, den Großteil Wolfgang Marguerre und seine Firma Octapharma.

Bujard, Gutbrod, Edler und Burger sind sehr dankbar für diese Riesenspende. Sie sind sich aber unsicher, ob mit dem Waechter-Entwurf wirklich die Akustik derart verbessert werden kann, dass dies den massiven Eingriff in die Bausubstanz rechtfertigt. Bereits im März forderten sie nämlich, dass nicht nur der große Umbau untersucht werden dürfe. Dem sollten auch die Pläne für einen optimierten Ist-Zustand gegenübergestellt werden. "Ein seriöser Abwägungsprozess braucht unterschiedliche Varianten", betont Bert Burger.

Passiert ist: nichts. Es wurde nicht einmal definiert, was unter einem optimierten Ist-Zustand zu verstehen ist. Noch im März 2018 hatte man sich darauf verständigt, dass das Sanierungskonzept in einer Planungsrunde vorbesprochen werden soll, an dem auch der Expertenkreis teilnehmen darf. Das entsprechende Akustikgutachten sollte den Teilnehmern mindestens zehn Tage vorher zugeschickt werden. Doch bis heute liegen Bujard und seinen Mitstreiter überhaupt keine aktuellen Planungsunterlagen oder Gutachten vor. Gutbrod: "Wir sind bei dem Waechter-Konzept auf dem Stand vom Januar." Auf dieser dürftigen Grundlage soll es heute, also nur einen Tag vor der Entscheidung im Ausschuss, endlich die versprochene Planungsrunde unter Leitung von Baubürgermeister Jürgen Odszuck geben. Daran werden auch Felix Waechter und der Akustik-Gutachter Michael Prüfer teilnehmen.

Es gab noch einmal akustische Messungen, so viel ist bekannt, als das Sinfonie-Orchester Ton-Art Ende Juli das vorerst letzte klassische Konzert in der Stadthalle gab. Die Ergebnisse liegen den Stadträten aber immer noch nicht vor. Über diese mangelhafte Informationspolitik ist der Expertenkreis verärgert und hofft, dass der Hauptausschuss morgen das Thema vertagt. Bujard: "Wir sind aber immer noch daran interessiert, konstruktiv an einer Lösung mitzuarbeiten."

Info: Haupt- und Finanzausschuss, Mittwoch, 25. September, 17.30 Uhr, Neuer Sitzungssaal, Rathaus.