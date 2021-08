Heidelberg. (hö) Der Sänger und ehemalige Tänzer Robert Earl Wilson ist tot. Der gebürtige Amerikaner starb am Dienstagmorgen, er erlag einer tückischen Krebserkrankung. In den letzten dreieinhalb Jahren war Wilson neben Viola Bommer Sänger der SRH-Bigband und galt wegen seiner lässigen, manchmal schnoddrigen Art als Garant für eine gute Stimmung. Besonders gern bediente er sich beim Ray-Charles-Repertoire, dessen Klassiker "What’d I Say" war eine seiner Glanznummern, zumal er dabei so gekonnt mit dem Publikum spielte – und, zumindest in Vor-Pandemiezeiten, die Marktplatzbühne beim "Heidelberger Herbst" zum Kochen brachte.

"Unser nächstes Konzert sollte eigentlich Anfang Oktober in Montpellier beim 60-jährigen Partnerschaftsjubiläum stattfinden – leider nun ohne Robert", sagt SRH-Bigband-Leiter Rainer Maertens, der sich noch genau erinnert, wie Wilson beim "Jazzigen Neujahrskonzert" am 28. Januar 2018 seinen Einstand beim Orchester gab. Der letzte Auftritt Wilsons ist noch nicht allzu lange her: Am 11. Juli swingte er am Wolfsbrunnen. Maertens: "Er war ein witziger Typ, der auch in vielen Proben für Lacher sorgte. Und er war engagiert, wenn es um neue Stücke ging. Sein Tod ist für uns ein herber Verlust."

Wilson, 1954 in San Diego geboren und in Hawaii aufgewachsen, war als Sänger eigentlich ein Spätberufener, denn er war zunächst Sportler und Tänzer. Während seines Psychologie-, Sport- und Theaterstudiums gehörte er als Kunstturner zu den Anwärtern für den US-Olympiakader. Der US-Boykott gegen die Olympischen Spiele in Moskau 1980 machte die Träume des Sportlers zunichte. Wilson ging als Tänzer nach New York und trat bei Musicals auf. Später kam er – mit nur 600 Dollar in der Tasche – nach Heidelberg. Er wurde Mitglied im Ensemble des bekannten, im letzten Jahr verstorbenen Choreografen Johann Kresnik zu dessen Heidelberger Zeit (1979 bis 1989). Nach der Karriere als Tänzer wurde Wilson Sport- und Yogalehrer, später hatte er mit "Robert & Friends" wieder seine eigene Gruppe, die Mitte September 2015 erstmals bei "Rudern gegen Krebs" auftrat. Zu dieser Zeit war Wilson schon schwer krank, aber eine Stammzelltherapie schlug an – und fortan war er dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) eng verbunden.

Wilson hinterlässt zwei Töchter. Am 18. September soll es, so Maertens, eine Trauerfeier mit Freunden, Bekannten und ehemaligen Mitmusikern geben.