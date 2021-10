Mit der Weihnachtsaktion der Rhein-Neckar-Zeitung werden Menschen unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind. Fotos: dpa

Von Fritz Quoos

Heidelberg. "Gäbe es die RNZ-Weihnachtsaktion nicht schon seit vielen Jahren, so müsste sie gerade jetzt ins Leben gerufen werden", sagte dieser Tage ein erfahrener Mitarbeiter eines Wohlfahrtsverbandes. Denn die Corona-Pandemie hat bei vielen Menschen mit geringem Einkommen zusätzliche Probleme aufgeworfen. Ihnen und vielen anderen zum Weihnachtsfest eine Freude zu machen und in akuten Notlagen zu helfen: Das ist auch in diesem Jahr das Ziel der RNZ-Weihnachtsaktion.

Die RNZ bittet alle Leserinnen und Leser, kleine und große Firmen, Vereine und Stiftungen sehr herzlich um Spenden. Gemeinsam soll es wieder darum gehen, ein Zeichen der Solidarität mit Menschen neben uns auszusenden, die nicht nur von Armut und Ausgrenzung bedroht sind, sondern beides schon erleiden müssen.

Dass dank der enormen Spendenbereitschaft der RNZ-Lesergemeinde im vergangenen Jahr mit einem Spendenrekord von über 767.000 Euro viel Gutes bewirkt werden konnte, bestätigen zum Auftakt der diesjährigen Aktion Angelika Haas-Scheuermann, Leiterin des Amtes für Soziales und Senioren Heidelberg, und die Sozialdezernentin beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Silvia Kempf. Beide Ämter unterstützen die Kampagne auch dieses Jahr. Fälle aus ihrer täglichen Arbeit fließen bis Weihnachten wieder in eine tägliche Kolumne ein, mit der die RNZ der Not ein Gesicht geben will. Dankbar ist die Redaktion auch der Sparkasse Heidelberg, die ihre langjährige Unterstützung in Form vorgedruckter Überweisungsträger als Beilagen in der RNZ fortsetzt.

Die Zahlen der Erfolgsstory von 2020 sind schon beachtlich. So konnte das Heidelberger Sozialamt bis Jahresende an 1150 Menschen in 672 Haushalten eine Weihnachtsspende auszahlen und zudem im laufenden Jahr über 50 Haushalte in Notlagen finanziell helfen. Diese Notlagen haben sich laut Haas-Scheuermann in der Pandemie noch verschärft, durch Jobverlust, Kurzarbeitergeld und Wegfall von Betreuungsstrukturen für Alleinstehende. Das Sozialdezernat des Rhein-Neckar-Kreises hat aus Spenden der Weihnachtsaktion im Jahr 2020 rund 95.000 Euro an 372 besonders bedürftige Haushalte auszahlen können – und nochmals 10.000 Euro im laufenden Jahr.

Wie in Heidelberg gingen die Spendengelder überwiegend an kinderreiche Familien, bedacht wurden aber auch Alleinstehende, insbesondere ältere Menschen, die nur über eine geringe Rente oder Leistungen der Grundsicherung verfügen. Pandemiebedingt erwartet das Dezernat auch dieses Jahr Bedarf bei zahlreichen Familien, bei denen durch Kurzarbeit oder Kündigung Engpässe entstanden sind und die ohne Hilfe nicht in der Lage wären, ihren Kindern zu Weihnachten kleine Wünsche zu erfüllen.

Wie ihre Kollegin bei der Stadt Heidelberg versichert auch Silvia Kempf allen Spenderinnen und Spendern, dass die eingehenden Gelder mit der erforderlichen Sorgsamkeit eingesetzt und dass zunächst immer vorrangig gesetzliche Leistungsansprüche geprüft werden.

Darauf legen auch die Ligen der Wohlfahrtsverbände in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis Wert, die jedes Jahr je ein Viertel des Spendenaufkommens erhalten, um während des Jahres Menschen in akuten Notlagen rasch und unbürokratisch helfen zu können. Auch die Liga-Sprecherin für Heidelberg, Stefanie Burke-Hähner, hat erlebt, wie Corona Engpässe bei Familien vertieft hat: "Da, wo die Lagen prekär waren, sind sie noch essenzieller, existenziell geworden." Sie ist noch immer beeindruckt von der Solidarität der RNZ-Leser bei der letzten Aktion.

Info: Spenden, auch die kleinsten, sind schon jetzt willkommen – und zwar auf das Konto "RNZ-Weihnachtsaktion 2021" bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE20.6725.0020.0000 0010 07, BIC: SOLADES1HDB. Für Spenden bis 300 Euro genügt der Kontoauszug als Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. Für Beträge über 300 Euro verschickt das Kämmereiamt der Stadt Heidelberg bei Angabe der vollständigen Adresse auf dem Überweisungsträger nach Zahlungseingang eine Zuwendungsbestätigung.