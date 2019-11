Von Fritz Quoos

Heidelberg. Langjährige RNZ-Leserinnen und Leser haben sicher schon darauf gewartet - heute ist es soweit: Die RNZ startet ihre Weihnachtsaktion. Auch dieses Jahr bitten wir die Leserschaft, zudem Firmen, Vereinigungen, Stiftungen und Mäzene herzlich um Mithilfe, damit bei vielen bedürftigen Mitbürgern in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis gerade an Weihnachten ein Licht angezündet werden kann. Ohne die bewegende Spendenbereitschaft unserer Leser hätten vor allem viele kinderreiche Familien mit geringem Einkommen, überforderte Alleinerziehende, arme Alleinstehende, alte und von schwerem Schicksal betroffene Menschen ein freudloses Fest.

Wie hart das Leben für manche ist und wie dringend Hilfe geboten ist, wird die RNZ ab nächster Woche wieder in einer täglichen Kolumne zu einzelnen Fällen verdeutlichen - die stellvertretend stehen für viele andere. Und auch diesmal würde sich die Redaktion freuen, wenn die Aktion von vielen guten Beispielen der Hilfsbereitschaft begleitet werden könnte. Wir stellen sie gerne ins Blatt und nennen auf Wunsch namhafte Spenden von kleinen, mittleren und großen Firmen, die damit lebendigen Bürgersinn beweisen. Wie wär’s, wenn auch ein paar erfolgreiche Start-ups dabei sein könnten?

Bei der Weihnachtsaktion erreicht jeder Euro sein Ziel. Die Verteilung der Spenden übernehmen wieder die Sozial- sowie die Kinder- und Jugendämter der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises, die diese Aktion seit vielen Jahren mit der RNZ durchführen. Sie können im Einzelfall die Bedürftigkeit prüfen und stehen bei der RNZ im Wort, dass den Betroffenen keinerlei staatliche Mittel gekürzt werden. Und wie immer gilt: Nicht ein gespendeter Euro wird für die Verwaltung verwendet.

Dank des letztjährigen Spendenrekords von rund 580.000 Euro konnten Heidelberg, der Rhein-Neckar-Kreis und die Ligen der Wohlfahrtsverbände, die wieder Anteile daraus erhielten, beachtliche Hilfen leisten. Allein die Stadt Heidelberg konnte rund 1800 Menschen - so vielen wie noch nie - kurz vor Weihnachten eine Spende zukommen lassen. Darunter waren allein 929 Kinder. Weitere 89 Haushalte wurden im laufenden Jahr in einer akuten Notlage unterstützt, berichtet die Leiterin des Amtes für Soziales und Senioren, Angelika Haas-Scheuermann. Sie freut sich sehr, dass es jetzt wieder losgeht.

Dank kommt auch vom Rhein-Neckar-Kreis, wo Weihnachten 2018 rund 330 Menschen mit Spenden bedacht wurden, wie Sozialdezernentin Stefanie Jansen berichtet. Aus allen Bereichen ihres Dezernats - Sozial- und Jugendamt sowie Jobcenter - werden Personen vorgeschlagen, die etwa durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder schwere Schicksalsschläge nur ein geringes Budget zur Verfügung haben und gerade an Weihnachten eine finanzielle Hilfe erhalten sollen. Sie könnten sonst sich oder ihren Kindern selbst kleine Weihnachtswünsche einfach nicht erfüllen.

Erfreut über die Weihnachtsaktion sind auch die Ligen der Wohlfahrtsverbände in Heidelberg und im Kreis. In ihren Beratungsstellen konnte dank des Spendenaufkommens 2018 vielfach schnell und unbürokratisch in Notlagen geholfen werden.

Info: Um möglichst früh das Spendenaufkommen anzukurbeln, wird schon ab heute um Einzahlungen gebeten auf das Konto RNZ-Weihnachtsaktion 2019, IBAN: DE2067.2500.2000.0000 1007, BIC: SOLADES1HDB. Erste Überweisungsträger, die wieder von der Sparkasse Heidelberg gespendet werden, liegen übernächstes Wochenende der RNZ bei. Für Spenden bis 200 Euro genügt dem Finanzamt als Nachweis die Buchungsbestätigung der Überweisung. Ab 200 Euro verschickt das Kämmereiamt der Stadt Heidelberg zeitnah Zuwendungsbestätigungen. Dafür müssen Name und Adresse auf dem Überweisungsbeleg (unter Verwendungszweck) stehen.