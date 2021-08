Der Spielplatz in der Märzgasse ist von vielen Bäumen umgeben - trotzdem liegt der Spielbereich hauptsächlich in der prallen Sonne. Die Spielplatztester monieren, dass sich die vielen Metallteile etwa der Klettergerüste stark erhitzen. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. Sommerzeit ist Spielplatzzeit: Die RNZ-Spielplatztester Eva Berenike und ihr Vater Stefan waren dieses Mal in der Altstadt unterwegs. Mit ihrem Testteam Ronja, Magalie, Johanna und Juliane haben sie den Spielplatz in der Märzgasse unter die Lupe genommen.

Was gibt es auf dem Spielplatz? Der Spielplatz bietet verschiedene Klettergerüste, Schaukeln, eine Wasserpumpe, einen Buddelbereich und ein Wackelauto. Das meiste ist für kleine Kinder bis maximal zum Grundschulalter gedacht.

Wen trifft man hier? Hier trifft man auf ein buntes Publikum, von Altstadtanwohnern über Schüler des benachbarten Hölderlin-Gymnasiums bis zu Eltern mit Kindern, die sich eine Pause beim Altstadtbummel gönnen.

Die Klettergerüste im Sandbereich sind noch zu großen Teilen aus Holz und teilweise im Schatten. Foto: Philipp Rothe

Was ist das Beste? Es gibt viele verschiedene Klettergerüste. Wenn man etwas zu essen oder trinken braucht und nichts dabeihat, muss man nicht weit laufen.

Was ist nicht so gut? Der Spielplatz ist von Bäumen umgeben, trotzdem liegt der Spielbereich hauptsächlich in der prallen Sonne, wodurch sich auch die Metallteile der Klettergerüste stark erhitzen. Durch die Bodenplatten wirkt der Platz etwas steril und uneinladend. Etwas Rasenfläche oder Sandwege wären schöner.

Ein weiterer Kritikpunkt: Die Bodenplatten geben dem Platz etwas Steriles. Foto: Philipp Rothe

Wie ist es aus Sicht der Eltern? Parkplätze für Fahrräder und Autos sind nur mit viel Glück zu ergattern. Der Spielplatz ist recht übersichtlich und vollständig eingezäunt, die angrenzenden Straßen sind außerdem Fußgängerzone. Obacht ist allerdings vor kamikazefahrenden Radfahrern geboten.

Was gibt es drumherum? Direkt am Spielplatz gibt es eine öffentliche Toilette. Auch Bäcker in der Plöck und in der Märzgasse sind mit wenigen Schritten zu erreichen. Und natürlich bietet die Altstadt in der näheren Umgebung jede Menge weiterer Einkaufsmöglichkeiten.

Wie kommt man hin? Parkplätze sind gebührenpflichtig und rar, aber es gibt mehrere Tiefgaragen in Laufweite. Die angrenzenden Fahrradständer sind während der Schulzeiten größtenteils belegt. Mit dem ÖPNV erreicht man den Spielplatz mit dem Bus 757, Haltestelle Hölderlin-Gymnasium.