Von Timo Teufert

Heidelberg. Früher waren Kugelschreiber und Füller eher Mittel zum Zweck, heute haben sich die Schreibgeräte von Lamy zu Lifestyle-Produkten gewandelt. Die Menschen, vor allem in Deutschland und in Asien, schreiben wieder mehr mit der Hand und greifen dafür gerne auf die Produkte des Heidelberger Familienunternehmens zurück. Rund neun Millionen Schreibgeräte haben im letzten Jahr die Werkshallen am Grenzhöfer Weg in Wieblingen verlassen.

Am Donnerstag und Freitag gewährten nun Tim Haseldiek, Michael Magin und Norbert Wirth jeweils 25 Lesern bei einer exklusiven Führung durch das einzige Werk des Unternehmens einen Blick hinter die Kulissen der Schreibgerätefertigung.

Hintergrund > Der Schreibgerätehersteller Lamy wurde 1930 von C. Josef Lamy unter dem Namen "Orthos" gegründet. Der ehemalige Exportmanager eines Mitbewerbers aus den USA ließ in Handschuhsheim Schreibgeräte unter den Markennamen "Orthos" und "Artus" produzieren. Seit 1940 trägt das Unternehmen den Namen seines Gründers, seit 1952 tragen ihn auch die Schreibgeräte. 1962 trat Lamys Sohn Manfred in die [+] Lesen Sie mehr > Der Schreibgerätehersteller Lamy wurde 1930 von C. Josef Lamy unter dem Namen "Orthos" gegründet. Der ehemalige Exportmanager eines Mitbewerbers aus den USA ließ in Handschuhsheim Schreibgeräte unter den Markennamen "Orthos" und "Artus" produzieren. Seit 1940 trägt das Unternehmen den Namen seines Gründers, seit 1952 tragen ihn auch die Schreibgeräte. 1962 trat Lamys Sohn Manfred in die Firma ein. Der Anhänger der Bauhaus-Philosophie führte das Familienunternehmen bis November 2006. Er legte den Schwerpunkt auf das Design der Produkte. Die Schreibgeräte werden seither von namhaften Designern entworfen. Fast alle wurden mit Preisen ausgezeichnet. Den Grundstein für die klare, unverwechselbare Formensprache legte 1966 der Industriedesigner Gerd A. Müller, der auch Braun-Rasierer entwarf. Er entwickelte den "Lamy 2000", der heute noch im Programm ist. (tt)

Was auch den RNZ-Abonnenten immer wieder auffällt: Das Unternehmen produziert sehr viele Teile selbst. "Wir haben eine Fertigungstiefe von 96 Prozent", erklärt Magin stolz. So entstehen zum Beispiel in der firmeneignen Spritzgießerei an 21 Maschinen von der Patronenhülse bis zum Füllhalterschaft alle Kunststoffteile, die benötigt werden - rund 300 Millionen Teile pro Jahr. Metallteile werden zwar zugekauft, aber im Werk bearbeitet. In der Tintenküche werden jeden Tag 1000 Liter Tinte angesetzt, die dann in Patronen und Tintengläser abgefüllt wird.

Große Teile der Produktion, in der 350 Beschäftigte arbeiten, sind automatisiert. So werden der Schulfüller "Safari" oder der Kugelschreiber "Logo" vollautomatisch zusammengebaut. Von beiden werden hohe Stückzahlen gefertigt. "Trotzdem verlässt kein Schreibgerät unser Haus, ohne dass es getestet wurde", berichtet Wirth. Bei den Schulfüllern wird während des Zusammenbaus per Computer überprüft, ob die Federn "kratzen". Die höherwertigen Füllhalter werden hingegen von Mitarbeiterinnen zusammengebaut - und auch von Hand angeschrieben.

In der Feder-Fertigung wird die Produktion gerade umgestellt: Bislang musste jede Feder geschlitzt werden, damit die Tinte zur Federspitze gelangen kann. Durch die mechanische Bearbeitung verziehen sich aber die beiden Flanken und müssen per Laser wieder begradigt werden. Im neuen Verfahren werden die Federn per Laser geschlitzt - dadurch entfällt die Begradigung.

Den RNZ-Lesern haben die Touren gefallen: "Ich habe mich schon seit Jahren für diese Sommertour immer und immer beworben. Jetzt hat es endlich geklappt. Ich wollte unbedingt einmal sehen, wie die Produktion abläuft, weil ich selbst viel schreibe", sagte Petra Müller aus Zuzenhausen. Klaus Förster aus Spechbach war "sehr beeindruckt von der Ingenieurleistung im Umgang mit den unterschiedlichen Werkstoffen", Joachim Hofmann aus Neckarzimmern war "fasziniert, wie viel hier produziert wird". Insbesondere die Produktion der Minenspitzen für Kugelschreiber, bei der mit zahnarztähnlichen Geräten ein Metalldraht aufgebohrt wird, begeisterte Petra Henn aus Schönbrunn. "Mir hat die Führung viel Spaß gemacht. Toll, dass die RNZ so etwas anbietet", sagte Henn.