Von Timo Teufert

Heidelberg. Wie verhält sich das eigene Auto in Extremsituation und was kann man in solchen Momenten als Fahrer tun? Diesen Fragen gingen einen Tag lang elf RNZ-Leser bei der Sommertour auf dem ADAC-Gelände im Neurott an der A5 nach. Bei einem Intensiv-Fahrsicherheitstraining lernten die Teilnehmer nicht nur das richtige Bremsen in Gefahrensituationen und das Ausweichen vor plötzlich auftauchenden Hindernissen. Fahrlehrer Gerhard Grolig, seit Jahrzehnten Trainer beim ADAC, brachte die Teilnehmer am Ende auch ins Schleudern: Mit einer Dynamikplatte ließ er die Fahrzeuge ausbrechen und die Teilnehmer mussten sie wieder in die Spur bringen.

Und wahrscheinlich auch deshalb waren einige Teilnehmer mit gemischten Gefühlen zur Sommertour angereist, einige hatten in der Nacht zuvor schlecht geschlafen. "Als Gelegenheitsautofahrerin wird es für mich heute eine Herausforderung", vermutete Christiane Pfisterer aus Schriesheim. Doch wirklich Angst musste niemand haben, denn Grolig baute die Übungen so auf, dass sie ohne Probleme von allen Sommertouristen zu bewältigen waren. Die wichtigsten Fragen, die am Mittwoch beantwortet wurden, haben wir hier zusammengefasst.

Wie sitzt man richtig im Auto? "Wer zu bequem im Auto sitzt oder gar liegt, gibt die gute Führung seines Fahrzeugs auf", sagt der ADAC-Experte. Deshalb sollte der Sitz so hoch wie möglich eingestellt sein, um ein freies Sichtfeld nach allen Seiten zu haben. Dabei sollte der Fahrer aufrecht sitzen mit Gesäß und Schultern an der Rückenlehne. Zum Dach sollte eine Faustbreite (ungefähr zehn Zentimeter) Platz bleiben. Der Sitzabstand zu den Pedalen sollte so gewählt werden, dass beide Beine deutlich gebeugt sind, um bei einem Unfall das Verletzungsrisiko zu verringern. Der Abstand zum Lenkrad stimmt, wenn die Handgelenke oben auf dem Steuer liegen und die Arme bei anliegenden Schultern leicht gebeugt sind. Die Kopfstütze muss so hoch wie die obere Kopfkante eingestellt sein, der Sicherheitsgurt dicht am Körper anliegen.

Hintergrund In Notsituationen kommt zudem die Reaktionszeit hinzu. Eine Sekunde Reaktionszeit ergibt je nach Geschwindigkeit extrem unterschiedliche Reaktionswege, in denen das Fahrzeug mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfährt. Bei Tempo 50 sind das 15 Meter. Deshalb sollte man immer auf ausreichend Sicherheitsabstand achten. (tt) In Notsituationen kommt zudem die Reaktionszeit hinzu. Eine Sekunde Reaktionszeit ergibt je nach Geschwindigkeit extrem unterschiedliche Reaktionswege, in denen das Fahrzeug mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfährt. Bei Tempo 50 sind das 15 Meter. Deshalb sollte man immer auf ausreichend Sicherheitsabstand achten. (tt)

Wie lenkt man richtig? In kritischen Situationen nicht zu viel, nicht zu wenig und nicht zu hektisch lenken, sonst kann das Auto ausbrechen. Die Kunst liegt in der Beschränkung: so wenig wie möglich und so viel wie nötig lenken. "Die optimale Lenkradhaltung ist, wenn die Hände auf der Viertel-vor-drei-Position liegen, also das Steuer an den Seiten mittig gehalten wird", sagt Grolig. Wenn man richtig sitzt, kann das Lenkrad so 180 Grad sowohl nach links als auch nach rechts gedreht werden, ohne dass der Griff gelöst werden muss.

Was ist eine Gefahrenbremsung? Bei einer Notbremsung kommt es darauf an, das Fahrzeug auf Kommando schnellstmöglich zum Stillstand zu bringen, oder eben im Ernstfall, wenn plötzlich ein Hindernis auf der Straße auftaucht: "Menschen, die noch nie eine Gefahrenbremsung gemacht haben, bremsen erst halbherzig und erst zum Schluss kräftig", berichtet Grolig. Das sei aber ein Fehler: "Dann verschenkt man wertvollen Bremsweg." Deshalb gilt: "Bei Gefahr sofort voll in die Bremse steigen, auf der Bremse bleiben - auch wenn das Antiblockiersystem das Bremspedal pulsieren lässt - und das Kupplungspedal treten!" Nur so bleibt das Auto leicht zu lenken.

Kann man im Notfall auch mit der elektronischen Handbremse das Auto zum Stillstand bringen? Eindrucksvoll zeigten drei Fahrer, dass man das Fahrzeug im Notfall auch mit der elektrischen Handbremse, die in vielen Neuwagen verbaut ist, zum Stehen bringen kann. Über den Schalter erhält das Steuergerät einen Impuls und bremst alle vier Räder ab. Dafür muss man den Hebel solange ziehen, bis das Fahrzeug steht. Aber Vorsicht: Bei geringen Geschwindigkeiten wird das Auto ruckartig abgebremst.

Auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrums in Heidelberg lernten die elf Sommertouristen und RNZ-Redakteur Timo Teufert (r.) von ADAC-Trainer Gerhard Grolig (l.), wie man sein Fahrzeug in Gefahrensituationen richtig beherrscht. Foto: Alex

Soll man bei plötzlich auftauchenden Hindernissen bremsen oder ausweichen? Das kommt immer auf die Platzverhältnisse an: "Wenn genug Platz da ist, sollte man den Fuß vom Gas nehmen, ausweichen und erst hinterher bremsen", erklärt Grolig. So kann man das Fahrzeug um das Hindernis lenken. Bremst man vor dem Hindernis und lenkt dann, blockieren die Räder und man rutscht einfach geradeaus in die Gefahrenstelle, die man eigentlich umfahren wollte.

Was mache ich im Fall von Aquaplaning? Zu Aquaplaning, also dem Aufschwimmen der Räder auf einer Wasserfläche, kann es kommen, wenn die Reifen nicht mehr ausreichend Profiltiefe haben und zu viel Wasser auf der Fahrbahn steht. "Man sollte immer die Fahrbahn vor einem beobachten. Wenn die Spur des Vordermanns - oder im Rückspiegel die eigene Reifenspur - nur kurz auf der Fahrbahn zu sehen ist, besteht Aquaplaning-Gefahr", so Grolig. Dann gilt: Fuß vom Gas. "Wer schon aufgeschwommen ist, sollte nicht bremsen, nicht Lenken und die Kupplung treten", erklärt der ADAC-Trainer.

Nach acht Stunden Training waren die RNZ-Abonnenten begeistert und die gemischten Gefühle verflogen: "Ich habe noch nie so fest gebremst wie hier. Ich hätte nicht gedacht, dass man das Bremspedal soweit durchtreten kann", sagte Sigrun Radzek aus Wiesloch. Viel Lob gab es auch für Gerhard Grolig, der es schnell geschafft hat, die Teilnehmer für das Training zu begeistern und eine gewisse Lockerheit in die Übungen zu bringen. "Es war schön, mit meinem Auto neue Situationen zu üben, in denen ich bislang noch nicht war. Ich habe mein Auto dadurch besser kennengelernt", freute sich Sabine Ruth aus Mauer. Birgit Thueringer aus Neckargemünd freute sich, dass sie endlich bei einer Sommertour dabei war, nachdem sie sich schon oft beworben hatte. Und Heiko Ernst aus Schönbrunn sagte: "Es hat viel Spaß gemacht und die Sommertour ist einfach eine gute Aktion. Danke an den tollen Trainer und die RNZ, dass Sie uns dieses Training ermöglicht hat."