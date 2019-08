Mit der Weißen Flotte geht es am 20. August von der Anlegestelle an der Stadthalle vorbei an Ziegelhausen, Neckargemünd und Neckarsteinach nach Hirschhorn. Foto: Alex

Von Timo Teufert

Heidelberg. Die ersten Gewinner der RNZ-Sommertour wurden bereits am Donnerstagabend telefonisch informiert, dass sie am kommenden Mittwoch am Fahrsicherheitstraining des ADAC teilnehmen dürfen. Und auch gestern haben die RNZ-Mitarbeiter wieder fleißig telefoniert und viele Leser, die die Bierherstellung in der Heidelberger Brauerei live erleben wollen, mit einem Anruf glücklich gemacht. Die Bewerber für alle anderen Touren müssen sich noch ein wenig gedulden, die Zusagen werden erst nach und nach gegeben. Denn insgesamt 2606 Personen möchten in diesem Jahr mit der Rhein-Neckar-Zeitung auf Sommertour zu einem der elf Ziele gehen. Allerdings stehen nur 600 freie Plätze zur Verfügung.

Allein für die Lieblingstour der RNZ-Leser - die Fahrt mit der Weißen Flotte nach Hirschhorn - haben sich über 800 Abonnenten beworben. Premiere feiert dabei die MS "Alt-Heidelberg", die seit Anfang der Saison auf dem Neckar unterwegs ist. Auf den zwei großzügigen Decks und dem großen Sonnendeck unternehmen die Sommertouristen einen entspannten Tagesausflug ins Hessische. In Hirschhorn - der Perle des Neckartals - haben die Teilnehmer die Möglichkeit, den Ort auf eigene Faust zu erkunden, bevor es mit der "Alt-Heidelberg" wieder zurück nach Heidelberg geht. Einziger Wermutstropfen: Den vielen Bewerbungen für diese Tour stehen nur 250 freie Plätze gegenüber.

Auf Platz zwei der Anmeldehits steht ebenfalls ein alter Bekannter: 591 Leser wollen den Heidelberger Zoo im Rahmen der beiden Sommertouren besuchen, die in diesem Jahr angeboten werden. Dabei entfielen 325 der Anmeldungen auf die exklusive Abendführung, die zum ersten Mal auf dem Programm steht. 90 Minuten lang dürfen die 15 Teilnehmer dieser Tour den Zoo jenseits der großen Besucherströme erleben und erfahren viel Wissenswertes über die Tiere und Anlagen des Zoos. Weitere 15 Leser dürfen bei einer weiteren Führung hinter die Kulissen des Tiergartens blicken und dabei den Tierpflegern über die Schulter schauen. Ebenfalls wieder sehr beliebt und damit auf Platz drei: die Heidelberger Brauerei. Neben dem Termin in der kommenden Woche hat Geschäftsführer Michael Mack deshalb bereits einen Zusatztermin angeboten: Am 21. August erfahren 30 weitere Leser im Sudhaus, wie dort Bier gebraut wird.

Auch die Touren, die in diesem Jahr neu im Sommertour-Programm sind, haben großen Anklang gefunden: Mit den Heidelberger Gästeführern wollen zum Beispiel 139 Leser den Bergfriedhof erkunden. Aber auch die Wanderung mit dem Odenwaldklub vom Königstuhl zum Bierhelderhof, der Besuch im Energiepark der Heidelberger Stadtwerke und die Führung durch die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau haben viel Zuspruch erhalten. Gefragt waren zudem die Tour in die Druckerei der Rhein-Neckar-Zeitung, der Besuch beim Schreibgerätehersteller Lamy (auch dort gibt es einen Zusatztermin) sowie der Besuch im Labor von EMBL-Chef Matthias Hentze.

Nach der Auswertung aller Einsendungen steht fest: Bei allen Touren gibt es mehr Bewerber als Plätze, deshalb müssen die Teilnehmer ausgelost werden. Und leider wird nicht jeder, der sich um eine Teilnahme bemüht hat, bei einer Sommertour dabei sein können.

Noch einige Hinweise an diejenigen, die sich beworben haben: Bitte fragen Sie in der Redaktion nicht nach, ob Sie bei einer Tour dabei sind und ob man Ihnen den Treffpunkt nennen kann. Die Abonnenten, die an einer Sommertour teilnehmen können, werden von der RNZ ausgelost und telefonisch benachrichtigt. Die Zusage geben wir Ihnen aus organisatorischen Gründen wie immer erst kurz vor dem Tourtermin. Die reine Bewerbung mit dem Coupon oder über unser Onlineformular berechtigt nicht automatisch zur Teilnahme.

Wir wünschen allen, die sich beworben haben, viel Glück für die Auslosung!