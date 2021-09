Von Julia Lauer

Heidelberg. Die Kurfürsten kamen und gingen, die Stadt veränderte sich ebenso wie die Zeiten – aber eines verbindet die Einwohner Heidelbergs durch alle Epochen hinweg: der Durst. So jedenfalls könnte die Kurzzusammenfassung der Stadtführung von Hans-Jörg Ullrich am Donnerstagnachmittag lauten. Dabei lotste er 19 RNZ-Leser im Rahmen einer Sommertour durch die Altstadtgassen.

"Wenn Sie nichts mit Alkohol zu tun haben, hätten Sie die Schifffahrt gewinnen sollen", schickte der Gästeführer voraus. Denn auf diesem Rundgang standen Bier und Wein im Fokus. Ullrich wusste dazu Interessantes und Kurioses zu berichten. Er verstand es außerdem, die Teilnehmer mit einzubinden: Wenn sie richtig auf seine Fragen antworteten, gab es Süßigkeiten zur Belohnung – natürlich mit Rum. Im Folgenden ein paar Erkenntnisse aus dieser ungewöhnlichen Stadtführung.

> Wie ist es um die Trinkkultur bestellt? Es ist alles eine Frage der Orientierung: "Vorne kaufen, etwas laufen, hinten saufen", erklärte Ullrich die Struktur der Altstadt. Besonders am hinteren Ende der Hauptstraße sind die Kneipen bekanntlich zahlreich, weshalb dort der Schwerpunkt seiner Stadtführung lag. Insgesamt solle es in Heidelberg ebenso viele Kneipen wie im wesentlich größeren Düsseldorf geben, erzählte er, insofern könne man sich kaum über mangelnde Gelegenheit zur Einkehr beklagen. Allerdings: "Wirtschaften gab es früher mehr." Etwa auch dort, wo heute Käthe Wohlfahrt ihren Laden hat, oder auch auf dem Philosophenweg.

> Wo löschte man den Durst? "Früher musste man in die Gaststätte gehen, wenn man Bier trinken wollte", berichtete Ullrich. Es waren vor allem Männer, die sie besuchten. Damit konnten sie mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Neben einem Getränk oder mehreren Getränken fanden sie dort auch Gesellschaft und Unterhaltung. "Und auch Nachrichten erfuhr man früher in der Wirtschaft."

> Was ist davon geblieben? Die älteste Gaststätte, die bis heute erhalten ist, ist der "Weiße Schwan" in der Hauptstraße: "Das Gasthaus hatte schon vor 1500 sowohl das Gast- wie auch das Braurecht." Unter dem Dach, wo sich heute Wohnungen befinden, wurde die Braugerste damals getrocknet. Anekdoten wusste Ullrich auch über die Kneipen ringsum zu erzählen. Im "Weißen Bock" zum Beispiel hätten sich die Mitglieder von Studentenverbindungen getroffen und zusammen gesungen. Weil ihre Getränke überschwappten, waren Kupfernägel in die Kommersbücher mit den Liedern geschlagen – um das Papier vor den nassen Tischen zu schützen.

> Womit stieß man an? Mit Riesling, Müller-Thurgau oder auch Burgunder ist Heidelberg ein klassisches Weinanbaugebiet. "Erstaunlich ist daher, dass es in Heidelberg trotzdem viele Brauereien gab", kommentierte Ullrich die hiesigen Vorlieben. Um 1830 herum, als der spätere Komponist Robert Schumann in Heidelberg Jura studierte, habe es um die 50 kleine Hausbrauereien in der Stadt gegeben. Der Hopfen wurde in der Region angebaut; etwa in Sandhausen. Viele Hausbrauereien gaben später auf. Die "Heidelberger Brauerei" aber gab es auch damals schon.

> Was drohte bei Rausch? Studenten, die früher etwa betrunken auf der Gasse herumtönten, liefen Gefahr, im Studentenkarzer zu enden. Bis 1914 war er in Betrieb. "Weil man das Datum des Aufenthalts beeinflussen konnte, ließen sich die Studenten häufig gemeinsam in Gewahrsam nehmen", berichtete der Gästeführer. Auch dort habe es Gelegenheit zum Alkoholkonsum gegeben, ab dem vierten Tag durften sie Bier oder Wein trinken – gegen den großen Durst.