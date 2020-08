Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Pünktlich zum Start der diesjährigen RNZ-Sommertour ist die Sonne gekommen, um zu bleiben. Während es am Montag noch heftig regnete, fiel am Dienstag kein Tropfen. Und so ging es bei der ersten Sommertour des Jahres bei angenehmen 24 Grad und überwiegend Sonnenschein mit der "Königin Silvia" von Heidelberg nach Hirschhorn und zurück. An Bord: 150 RNZ-Leserinnen und -Leser, die auf dem Sonnendeck freie Platzwahl hatten. Denn aus Pandemie-Gründen konnten nicht mehr Menschen mitfahren auf dem eigentlich 600 Leute fassenden Schiff. Das Ergebnis: eine ausgesprochen entspannte Schifffahrt, bei der alle Corona-Regeln eingehalten wurden. Doch wer waren die 150 Glücklichen – einige stellen wir an dieser Stelle vor:

Die Kurzurlauber: In einem Jahr, in dem viele Urlaubspläne durchkreuzt werden, bietet die RNZ-Sommertour eine perfekte Alternative. "Das Wetter passt, das Schiff ist toll – schöner könnt’s im Urlaub gar nicht sein", meinte Reinhold Sauer aus Mühlhausen, der mit seiner Frau Renate an Bord war. Besonders froh über das Losglück waren Renate Zimmer-Roth und ihr Mann Harald Roth aus Baiertal. "Ich kümmere mich um meine 96-jährige Mutter", so Zimmer-Roth, "deshalb können wir nicht in Urlaub fahren. Da ist es eine Riesenfreude, dass wir diesen Urlaubstag vor der Haustür heute für uns haben – Entspannung pur!"

Die Party-Frauen: Richtig in Ferienlaune waren Monika Unger und ihre Mutter Ilse Weiland: Das Bammentaler Mama-Tochter-Gespann gönnte sich gleich auf der Hinfahrt einen Aperol Spritz – und auf der Rückfahrt noch einen. "Das gehört zu einem ordentlichen Urlaubstag schließlich dazu", schmunzelte Unger. Die beste Überraschung für sie: als in Neckarsteinach vom Balkon des Restaurants "Zum Schiff" plötzlich dessen Besitzerpaar Karin und Christian Zantopp rüberwinkte. "Wir kennen uns seit 1978, weil wir damals gemeinsam im Hotel Ritter in Heidelberg Ausbildung gemacht haben", so Unger.

Der Jüngste: Der jüngste Fahrgast, Jona, 15 Monate, hielt seine Eltern Carina und Thorsten Lindenbach aus Eberbach ordentlich auf Trab, weil er das Schiff ständig auf eigene Faust erkunden wollte. "Er läuft schon ganz schön flink", lachte seine Mutter. Und auch Jonas Brüdern, Julian (7) und Tim (3) gefiel die Tour – besonders der Spielplatz und das Eis in Hirschhorn!

Der Spaßvogel: Helmut Schäfer aus Waibstadt, der "Hauptstadt der badischen Toskana", wie er seinen Heimatort nennt, hielt nicht nur seine Familie, sondern auch den RNZ-Redakteur und so manche Mitfahrer mit seinen flotten Sprüchen (und Witzen über Beamte) bei Laune. Gefragt, wie ihm die Fahrt gefalle, kam der 69-Jährige, der die RNZ seit einem halben Jahrhundert liest, gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Das Wetter spielt mit, wir haben ein großartiges Schiff, die Kellner sind freundlich, der Kapitän ist ein Profi – und ich hab’ schon drei Mal gefrühstückt. Also besser könnt’s mir gar nicht gehen." Es sei einfach wunderbar, dass die "hervorragende Tageszeitung RNZ" jedes Jahr so tolle Angebote auf die Beine stelle.

Der Käpt’n: Weiße-Flotte-Chef Karl Hofstätter persönlich fuhr die Sommertouristen nach Hirschhorn. Vier Jahre nach dem Stapellauf der Königin Silvia ist der 62-Jährige noch genauso begeistert wie am ersten Tag. "Wenn ich sie nochmal bauen würde, würde ich sie genauso planen." Er könne sich keinen schöneren Arbeitsplatz vorstellen. Auch die RNZ-Leser waren besonders begeistert von der ruhigen Fahrt, die sich fast wie ein Schweben auf dem Wasser anfühlt. "Wir fahren mit verflüssigtem Erdgas", so Hofstätter. Das ist umweltfreundlicher, leiser und stinkt nicht.

Die Weitgereisten: Kap Horn, New York, Dubai, Nordkap: Gertrud und Walter Herrmann waren schon fast überall. Kreuzfahrten haben es dem Waibstädter Ehepaar angetan. "Auf dem Wasser fühlen wir uns einfach wohl", so die 71-jährige Gertrud. Und wie gefällt ihnen die Sommertour? "Wunderschön, dieses entspannte Gleiten auf dem Neckar, wir genießen das richtig."

Der Schiffbauer: "Es ist toll, mal selbst gefahren zu werden", sagte Dieter Gärtner, der mit seiner Frau Anita dabei war. Der 77-jährige Schlierbacher befuhr viele Jahrzehnte selbst die Gewässer Europas als Schiffsführer von Frachtschiffen. Dabei hatte er einst Schiffbauer gelernt, in der Werft in Neckarsteinach. Als Rentner hat er das Schiffbauen wieder entdeckt: In den letzten Jahren hat Gärtner 124 Schiffe gebaut. Aus Streichhölzern. Manche sind bis zu zwei Meter lang.

Das Opa-Enkel-Trio: Karl-Heinz Mayer aus Leimen hatte seine beiden Enkel Manuel (8) und Yunis (6) aus Schwetzingen eingepackt und sie mit aufs Schiff genommen. Dabei hatten sie ihre zwei Holzschwerter, mit denen sie den einen oder anderen Schaukampf inszenierten. Und was hat ihnen am besten gefallen? "Dass das Schiff so schnell fährt", fand Manuel. 26 Kilometer pro Stunde kann die Königin Silvia in der Spitze fahren, bei der Sommertour ging es aber etwas gemächlicher zu. "Wir fahren im Durchschnitt heute etwa 15 Kilometer pro Stunde", erklärte Kapitän Karl Hofstätter.

Die Tiefenentspannten: Einen richtig erholsamen Tag hatten Sabine Mülleder und ihre Tochter Nele aus Leimen. "Diese Ruhe hier ist wunderschön, das Schiff fährt so leise, da kann man so richtig runterkommen", meinte Nele. Besonders gefiel den beiden das Servicepersonal an Bord. "Total flott, entspannt und immer freundlich, wir sind wirklich begeistert", lobte Sabine Mülleder.