Heidelberg. "Mach doch mal was Verrücktes!" Eine solche Freiheit, Neues auszuprobieren, sagt Pressesprecher Mathias Jäger, gebe es für junge, ideenreiche Wissenschaftler nur im Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL). Vielleicht ist die RNZ-Sommertour zum EMBL deshalb immer so begehrt bei den Lesern: Man weiß, da oben im Wald findet ganz bestimmt etwas ganz Spannendes statt, das neue Einblicke in das Leben birgt. "Molekularbiologie verrät uns etwas über uns selbst, deshalb betreibe ich Forschung", sagte denn auch EMBL-Direktor Prof. Matthias Hentze.

20 RNZ-Leser waren dabei, als er über seine Arbeiten mit der Ribonukleinsäure (RNA) berichtete, der "coolen Schwester" der Erbsubstanz DNA, wie er sie nennt. Dass die Steuerung der Lebensprozesse nicht nur im Zellkern, sondern auch im Zellkörper stattfindet, und zwar durch die RNA, war eine erste Erkenntnis der Forscher vor vielen Jahren. Sein Beispiel: Die Eiweiße (Proteine), die etwa dafür sorgen, dass ein Muskel kontrahiert, dass die Leber den Alkohol entgiftet, dass rote Blutkörperchen Sauerstoff durch den Körper transportieren, werden über die RNA reguliert.

27 Mitgliedsländer hat das EMBL heute, als jüngstes (2019) kam Litauen dazu. Australien und Argentinien sind assoziiert. Die Mitglieder tragen die Hälfte des Budgets der Forschungseinrichtung, am meisten (20 Prozent) zahlt Deutschland. Die andere Hälfte kommt über Forschungsanträge. 1700 Mitarbeiter aus 80 Ländern arbeiten an sechs Standorten: Heidelberg (Verwaltung, Lebenswissenschaften), Hamburg und Grenoble (Strukturbiologie), Rom (Epigenetik und Neurobiologie), Hinxton (Bioinformatik, Datenbank), Barcelona (Gewebebiologie). Sie dürfen maximal neun Jahre am EMBL bleiben. Drei Nobelpreisträger haben am EMBL geforscht: Christiane Nüsslein-Volhard und Eric Wieschaus (Medizin, 1995, genetische Analyse der Embryonalentwicklung der Fruchtfliege), Jacques Dubochet (Chemie, 2017, Kryo-Elektronenmikroskopie).

Hentze entwickelte eine Technik, wie man alle Proteine finden kann, die eine Wechselwirkung mit RNA eingehen, und stellte fest: Es sind bis zu 2000. "Mein zweiter Heureka-Moment - die Entdeckung einer neuen Welt RNA-bindender Proteine." Zum Beispiel ein Eiweiß namens "p62", das Schäden in den Körperzellen, die durch Sonnenstrahlen, Zellgifte oder Alterung entstanden, reparieren soll. Und dann kam der dritte "Heureka"-Moment für Hentze, wie er erklärte: Er stellte fest, dass Proteine nicht nur eine Wechselwirkung mit RNA eingehen und dadurch Prozesse in Zellen regulieren, sondern dass RNAs die Eiweiße auch direkt steuern können. "Das ist, wie wenn nicht nur Ampeln den Verkehr steuern, sondern der Verkehr auch Ampeln steuert."

Gudrun Rückemann, Leimen: "Es war sehr interessant im EMBL, weil sie einfach mal etwas ganz anderes ist - die Wissenschaft, mit der man sich als kaufmännisch denkender Mensch nicht so befasst. Den Begriff RNA kannte ich bisher nicht." Sandra Reiland-Wilhelm, Edingen: "Ich finde es toll, dass die Wissenschaftler weltweit so vernetzt sind, und ich finde auch deren Rotation nach einigen Jahren gut. Die Neuen kommen mit neuer Kraft und neuem Gedankengut." Uwe Kraeft, Leimen: Was ich sehr gut fand: Professor Hentze hat schwierige Themen so erklärt, dass sie auch Nicht-Fachleute verstehen." Helga und Jürgen Berger, Wiesenbach: "Wir sind sehr fasziniert vom Gebäude, von der Forschung und vor allem von der Freiheit der Forschung. Dass wir in Heidelberg solch eine herausragende Einrichtung haben, war für den Forschungsstandort sicher eine wichtige Inspiration. Die Netzwerke, die hier geknüpft werden, sind bestimmt von unschätzbarem Wert." Hiltrud Niemtschak, Malsch: "Der Vortrag war so interessant, dass ich die Zeit vergessen habe. Auch die Fragen aus dem Publikum fand ich gut. Diese Mischung aus Vortrag, Labor und schönem Abschluss ist ganz toll." Peter Niemtschak, Malsch: "Für mich war es besonders interessant, weil ich hier vor 35 Jahren als Fernmeldetechniker tätig war. Die Labore waren damals noch viel enger. Es hat sich alles komplett geändert." Brita Heck, Aglasterhausen: "Mir haben die Atmosphäre, die hochqualitativen Geräte gefallen und die Bereitschaft, alle Fragen zu beantworten, so dass es auch jemand, der nicht in der Materie drin ist, verstehen konnte. Die Wissenschaftler forschen hier mit Herzblut. Da kann es nur gut werden." Sigrid Witte, Wieblingen: "Ich habe viel gelernt und verbinde das mit der Forschung meines Enkels, der Biowissenschaftler in Cambridge ist. Ich bin ganz stolz auf ihn."

Und dann die überraschende Erklärung des Mediziners: "Was nützt mir das? Heute noch gar nichts." Doch eines Tages könnte vielleicht die Krebsmedizin von den Erkenntnissen der Grundlagenforschung profitieren. Zum Beispiel, weil Krebszellen und gesunde Zellen Energie auf unterschiedlichen Wegen gewinnen, die einen durch Glykolyse, die anderen über den Citratzyklus. Eine neue Klasse von Medikamenten könne dies möglicherweise nutzen, meinte Hentze.

Die RNZ-Leser stellten auch gleich interessierte Fragen an den Experten, etwa: Soll man Glukose weglassen, wenn man Krebs hat? "Ich warne vor dem naheliegenden Schluss, sich zuckerarm zu ernähren", sagte Matthias Hentze, "Krebszellen sind tricky, sie bedienen sich trotzdem am Zucker, und die gesunden Zellen bekommen dann weniger ab."

Einen Blick in Prof. Hentzes Labore mit ihren Pipetten, Flaschen, Lösungen und Computer-Arbeitsplätzen konnten die RNZ-Leser dann ebenfalls noch werfen. Postdoktorandin Ina Huppertz und Labormanagerin Dunja Ferring zeigten die Sequenziermaschinen, die die Erbsubstanz innerhalb weniger Stunden analysieren. Sie erzählten von der Arbeitsatmosphäre beim EMBL und von der Wissenschaftskultur. Und sie gaben zu, dass man als junger Wissenschaftler einen hohen Toleranz-Level braucht, was die Fehlerquote bei den Versuchen angeht.

Die jungen Frauen berichteten von Zellen von Mausembryos, mit denen gearbeitet wird, von den Versuchstieren wie Fruchtfliegen, Zebrafischen, Mäusen, Würmern und Seeigeln oder auch von eiweißproduzierenden Bakterien. Und sie zeigten die Cryokonservierung der Zellkulturen in Tanks.

Ganz zum Schluss gelangten die Besucher über die Spiralen der Gänge auf die Dachterrasse des Advanced Training Centres (ATC), wo sie den Wissenschaftlern bei Fingerfood und Getränken noch viele bohrende Fragen stellen konnten. Bei der "Nacht der Forschung" am 27. September wird das EMBL von 15 bis 24 Uhr für alle Interessierten offen stehen.

