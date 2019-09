Heidelberg. (mare) Ein Paar aus der Bergstraße in Heidelberg-Neuenheim baut in seinem Garten eine Aufzuchtstation für Füchse auf. Nachbarn stört's. Und die Stadt Heidelberg will die Anlage nun verbieten. Das ist - kurz gefasst - die Geschichte von Benita Koepff und ihrem Lebensgefährten Alexander Schackow, die sich um die Tiere kümmern. Und nicht so schnell aufgeben wollen.

Dabei bekommen sie Rückhalt von den RNZ-Leser in den sozialen Medien. Auf der RNZ-Facebook-Seite gehen die Kommentare klar in Richtung Pro Aufzuchtstation. "Klar, Tierschutz gehört in diese, ach so tolle grüne, Stadt Heidelberg nicht", schreibt ein User mit reichlich Sarkasmus. "Heidelberg, Stadt ohne Herz", meint er weiter. Die Nachbarin, die die Sache ins Rollen brachte, sei "nicht umgebungsverträglich". "Leider sind Wildtiere mittlerweile auf menschliche Hilfe angewiesen ... meist verursacht durch Menschen und deren Geräte", schreibt er schließlich.

"Wo ein Wille ist, wäre sicherlich auch ein Weg", glaubt ein anderer Leser. "Und der Tierschutz sollte eigentlich einen höheren Stellenwert genießen als olles Baurecht 🤥🙈"

Wieder ein anderer User sagt: "Was für ein Bild gibt eine Stadt ab, die das vermeintliche Stadtbild durch eine Aufzuchtstation in einem sowieso schon vorhandenen Gartengelände gefährdet sieht?" Das sei typisch Heidelberg. Er sieht Parallelen zu den Kneipenöffnungszeiten: "Ich warte noch auf den Tag, an dem Menschen das Stadtbild stören (abends in der Altstadt ja schon Realität)."

Ungläubig schüttelt diese Leserin den Kopf: "Unfassbar 😡" Anstatt froh zu sein, dass es solche Leute gebe, die helfen, würden wieder einmal Steine in den Weg geschmissen. "So viele seltsame Neubauten entstehen, da fragt man sich, wie das Bauamt das genehmigen konnte."

"Ich freue mich sehr, dass es Menschen gibt, deren Maxime das Tierwohl ist", kommentiert ein Leser auf rnz.de. "Und das auf eigene Kosten, ohne Belastung der öffentlichen Haushalte. Bravo und weiter so!", zeigt er eine klare Haltung. "Und die Stadtverwaltung sollte sich schämen und stattdessen für die Unterstützung dieser Idee sorgen", schreibt er.

"Schlosshotel, kein Problem. Großhotel mit Tiefgarage auf dem Königstuhl, alles klar. Aber ein paar eingezäunte Füchse in Neuenheim, das geht nun gar nicht. Oh Heidelberg ...", tippt ein anderer Leser.

Differenzierter sieht es dieser Leser: "Die Stadt will nicht die Aufzuchtstation verbieten, sondern diese war genehmigungspflichtig, ist wohl nicht genehmigungsfähig und es wurde offenbar nicht eine einzige Genehmigung eingeholt. Der Schwarze Peter liegt beim Bauherren, Grundeigentümer und auch bei denjenigen Architekten und ausführenden Unternehmen, die nicht auf die Problematik hingewiesen hatten." Es wäre ideal gewesen, ein Landgut mit Freigelände für die Daktari-Station zu erwerben und einzurichten, aber nicht eine Stadtrandvilla, meint er. "Schade, sehr schade."

Zwei weitere Leser beschäftigt schließlich das Thema Kosten: "Mehrere hundert Quadratmeter in einem Wohngebiet für jährlich drei bis fünf Jungfüchse, die alleine für rund 800 Euro monatlich Futter brauchen um nach etwa einem halben Jahr wieder ausgewildert zu werden? Das passt irgendwie nicht zusammen", schreibt ein User. 160 Euro pro Fuchs im Monat, rechnet ein anderer Nutzer aus. Sein Fazit: "Hoffentlich erfährt das mein Hund nicht."