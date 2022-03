Von Julia Lauer und Benjamin Auber

Heidelberg. Die Alten frühzeitig abschreiben? Das geht schon mal gar nicht! So oder ähnlich lautet eine der vielen Erkenntnisse, die das RNZ-Forum am Montagabend im Alten Saal des Heidelberger Theaters mit sich brachte. RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel moderierte mit Feingefühl einen spannenden Abend zu einem sehr heiklen Thema: "Wie gehen wir mit unseren Alten um?". Dazu hatte Welzel gemeinsam mit dem Theater der Stadt Heidelberg Sachkundige aus ganz Deutschland eingeladen – etwa den früheren Bremer Bürgermeister Henning Scherf, der sich selbst einen "schrulligen Alten" nannte und fast schon slapstickartig seinen Stuhl quer über die Bühne trug oder seiner Gesprächspartnerin Martina Rosenberg regelrecht auf die Pelle rückte ("Ich höre Sie sonst so schlecht"). Lacher inklusive.

Doch trotz dieser humoresken Einlagen traf das Forum durchgehend den richtigen Ton. Ging es doch um die Endphase des Lebens und die Frage, wie man diese Jahre würdevoll gestalten kann? Oder, wie Welzel in die Runde fragte: "Lassen wir den alten Menschen ihre Selbstbestimmung, ihre Lebensfreude – oder begreifen wir sie als Kostenfaktor?"

„Keiner will ausgesondert werden“, mahnt Schauspielerin Sandra Bezler. Foto: Joe

Jürgen Bauer, Direktor des Netzwerks Alternsforschung an der Universität Heidelberg, formulierte gleich zu Beginn des knapp zweistündigen Abends, dass das Alter in unserer Gesellschaft viel zu wenig Wertschätzung erfährt – "nicht nur materiell, sondern auch in der Debatte". Dabei wird die Pflege früher oder später für die meisten Menschen zum Thema. Über die Herausforderungen, die damit verbunden sind, sprachen dann die Autorinnen Martina Rosenberg ("Mutter, wann stirbst du endlich?") und Maximiliane Schaffrath ("Systemrelevant") sehr eindrücklich. Bettlägerigkeit, körperliche Gebrechen und der Verlust von Selbstbestimmung – das alles ist sowohl für die Alten als auch für Angehörige und Pflegepersonal "eine Zumutung".

Die Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit dem Alter, vor dem viele Menschen nur zu gerne die Augen verschließen, verdeutlichen die Rahmendaten: In der Altenpflege fehlen in Deutschland 140.000 Fachkräfte. Kein Wunder also, dass das System Pflege nicht so funktionieren kann, wie es sich Pflegekräfte und Pflegebedürftige wünschen. Dass das Thema einen Nerv der Zeit trifft, wurde aber auch anhand der Besucherzahlen deutlich: Der Theatersaal war voll ausgelastet – wobei die Corona-Verordnung des Landes nicht alle Interessierten zuließ.

Grundlage des RNZ-Forums war die Inszenierung "Villa Abendsonne" am Theater, die am 18. Februar Premiere feierte. Für das ungewöhnliche Stück, das auf viel Musik setzt, hatten die Darsteller das Mathilde-Vogt-Haus, ein Seniorenheim im Heidelberger Stadtteil Kirchheim, besucht, Bewohner und Pflegende interviewt und Texte teilweise selbst geschrieben. Schauspielerin Sandra Bezler berichtete beim RNZ-Forum eloquent vom Entstehungsprozess, wobei sie die Recherchen vor Ort "überhaupt nicht bedrückend" fand. Dass die Pflegekräfte zu wenig Zeit haben, um das zu leisten, was sie leisten möchten, ist eine von Bezlers Einsichten – und auch, wie bedeutend es für Heimbewohner ist, beschäftigt zu bleiben. Ganz wichtig: die Musik. "Sie spielt eine große Rolle im Alltag". Bei Volks- und Kinderliedern singen dann alle mit.

Bezler beobachtete, dass sich manche Bewohner wie Hotelgäste verhielten. Ob das ein Akt der Verdrängung sei, wollte Welzel von ihr wissen. "Ich glaube, das tun sie, um ihre Würde zu behalten." Dies sei eine Möglichkeit, einen Umgang mit dem Verlust von Autonomie zu finden. Mit ihrer Forderung, auch alte und kranke Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, sprach die Schauspielerin vielen aus dem Herzen, wie die Umfrage unter den Besuchern zeigt. Für Bezler ist auch klar, dass Heime nicht an den Stadtrand gehören: "Keiner will ausgesondert werden".

Noch eine Erkenntnis des kurzweiligen Abends: Dem Personal geht es nicht besser. Die Pflegekräfte seien mit 50 Jahren oft mit ihren Kräften am Ende, sagte Geriater Jürgen Bauer. Und: "Sie brauchen eine bessere Berufsperspektive." Für Autorin Schaffrath hat der Beruf, den sie selbst erlitt und erlernte, in der derzeitigen Verfassung keine Zukunft. Ob sich das ändern ließe? "Da müsste viel passieren." Und Martina Rosenberg liegt insbesondere die häusliche Pflege am Herzen – schließlich hat sie erst ihre Mutter und dann ihren Vater gepflegt.

Ein Leben in Gemeinschaft, jenseits von Pflegeheimen: Auch das ist eine Möglichkeit. So gab der 83-jährige Scherf Einblicke in das Leben in einem Mehrgenerationenhaus, in das er im Alter von rund 50 Jahren zog. Dort hielt er schon bald Nachtwache bei einer Frau, die im Sterben lag. "Dass da ein Kerl lag, dem sie vertraut, tat ihr gut." Und so traf der Bremer, der über weite Teile des Abends für Unterhaltung sorgte, einen nachdenklichen Ton. Dass heute ein Kind mit im Haus lebt, dass die WG nicht nur über Krankheiten und Alter redet – das macht dann Mut. Genau den Mut, den Moderator Welzel zu Beginn eingefordert hatte.