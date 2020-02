Der Leinpfad war am Wochenende eher geeignet für einen Hindernislauf durch Matsch. Foto: Jutta Dix

Heidelberg. (hob) Als Leserin Jutta Dix am Wochenende am Leinpfad zwischen der Theodor-Heuss-Brücke und der Alten Brücke spazieren gehen wollte, lag dort noch jede Menge vom Hochwasser angeschwemmter Unrat herum. "Mich würde interessieren, warum vonseiten der Stadt nichts unternommen wird, damit man dort wieder trockenen Fußes normal spazieren kann", schrieb sie der RNZ.

Auf die Frage, warum am Ufer noch nicht aufgeräumt worden sei, entgegnet eine Stadtsprecherin: "Die Reinigungsarbeiten am tief liegenden Leinpfad werden entsprechend der zu erwartenden Entwicklung des Neckarpegels geplant."

Nachdem der Neckar in der Nacht zum 5. Februar über die Ufer getreten war, habe man eine zweite Scheitelwelle des Hochwassers abwarten wollen. "Nun hat sich die Lage aber spürbar entspannt", so die Stadtsprecherin, sodass mit den Aufräumarbeiten begonnen werden könne. Auch die Sandsäcke auf der gegenüberliegenden Neckarseite an der Alten Brücke werden noch diese Woche abgeräumt.