Von Micha Hörnle

Gerade enthüllt Guido Knopp im ZDF "Geheimnisse des Dritten Reiches": "Hitler und die Frauen" oder "Hitlers Familie". Am Dienstagabend enthüllte der britische Historiker Ian Kershaw, der übrigens zum ersten Mal in Heidelberg sprach, im proppenvollen Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) wirkliche Geheimnisse und keine Knopp'schen Trivialitäten: Wieso dauerte der Untergang des Dritten Reiches so quälend lang? Wieso wurde das "Ende mit Schrecken" eher zu einem "Schrecken ohne Ende"? In seinem neuesten Buch beantwortet der 68-Jährige, der spätestens seit seiner zweibändigen Hitler-Biografie (1998/2000) in den Olymp der Zeitgeschichtler emporgestiegen ist, diese Fragen umfassend - und das auch noch (auch für Laien) gut lesbar und sprachlich brillant - was sonst bei Historikern nicht immer die Regel ist. Das Buch, das erst am 9. November herauskam, ist jetzt schon ein Bestseller, in der "Spiegel"-Liste liegt es auf Platz 12.

Das endlose Ende des Dritten Reiches stellt Historiker vor Rätsel - und seltsamerweise analysierten sie das nie umfassend: "Es ist selten, dass ein Land bis zur vollständigen Zerstörung und Besetzung weiterkämpft." In den letzten zehn Monaten, vom Stauffenberg-Attentat (20. Juli 1944) bis zur Kapitulation (8. Mai 1945) sterben mehr deutsche Soldaten als in den fast fünf Jahren Krieg zuvor; die Verluste der Zivilbevölkerung sind unermesslich. Und immer noch tut sich nichts im Lande: Die Deutschen sind kriegsmüde, aber nicht rebellisch. Kershaw räumt mit manchen Mythen auf. Nicht die alliierte Forderung nach bedingungsloser Kapitulation habe die Deutschen zum Durchhalten bewogen, diese Forderung spielte in den strategischen Planungen der Wehrmachtsspitze gar keine Rolle. Und Berichte der Inlandsgeheimdienste räumen auch mit dem Irrglauben auf, die Deutschen seien 1944/45 von Hitler immer noch begeistert gewesen. Für wichtiger, wenn auch nicht allein entscheidend, hält Kershaw den Terror, der "heim ins Reich kam" und sich gegen die Deutschen selbst richtete. Ähnlich wichtig war die Furcht vor Rache, gerade an der Ostfront, die die Soldaten weiter kämpfen ließ; schließlich wussten wohl die meisten, wie die Deutschen seit 1941 im Osten gehaust hatten.

Der Schlüssel liegt viel mehr in der Art der NS-Herrschaft, einer im Sinne Max Webers "charismatischen Herrschaft". Hitler hatte alle wichtigen Ämter inne, die Macht seiner Paladine hing von seiner Gunst ab. Und unter Hitler hatten viele Macht, aber nie einer so viel, dass er Hitler gefährlich werden konnte. Schließlich misstrauten sich die vier mächtigsten Männer in der Endphase des Dritten Reiches - Heinrich Himmler (Terror nach innen), Joseph Goebbels (Mobilisator des totalen Krieges), Martin Bormann (Getreuer Hitlers in der Reichskanzlei) und Albert Speer (Mastermind des Rüstungswunders) - und bildeten nie ein Gegengewicht zu Hitler. Wenn man Kershaw genau liest, dann kommt gerade dem Heidelberger Speer die wohl herausragendste Rolle zu, denn "der glänzende Organisator" schaffte es, die Rüstungsproduktion trotz aller Bombardements sogar noch zu steigern. Und weil es innerhalb der NS-Elite keine Absprachen zum gemeinsamen Vorgehen gab, wurde Hitler nicht, wie beispielsweise Mussolini, von der eigenen Partei gestürzt.

Die Macht war, wie Kershaw sagte, unterhalb von Hitler extrem zersplittert, am Ende galt der Wille Hitlers. Und der wollte lieber untergehen als kapitulieren: "Die Eliten waren weder willens noch hatten sie die Machtkapazität, Hitler davon abzuhalten, Deutschland ins Verderben zu stürzen." Das Paradoxe an der Situation 1944/45 war, dass Hitler eine "charismatische Herrschaft ohne Charisma" (Kershaw) ausübte und er trotz seiner Gebrechlichkeit und desolater Kriegslage eben kein "schwacher Diktator" war, als den ihn Kershaws Historikerkollege und Freund Hans Mommsen beschrieben hat. Im Gegenteil: Hitlers Stärke war der Grund für das quälend lange Ende seines Regimes. Und wie zum Beweis startet direkt nach Hitlers Tod sein Nachfolger, der führerergebene Karl Dönitz, Anläufe, mit den Alliierten über Teilkapitulationen zu verhandeln; nur eine Woche nach Hitlers Tod war der Krieg im Land endlich zu Ende.

Fi Info: Ian Kershaw: Das Ende: Kampf bis in den Untergang - NS-Deutschland 1944/45, DVA, 704 Seiten, 29,90 Euro.