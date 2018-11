Von Werner Popanda

Weststadt. An der von der Stadt zum Beschluss vorgelegten "Satzung zum Schutz der Gesamtanlage, Weststadt-Heidelberg'" hatte der Bezirksbeirat Weststadt kaum etwas auszusetzen. Doch darüber, wie sich der Beirat zusammensetzen soll, der über diese Satzung gewissermaßen "wacht", konnte ein Konsens erst nach langer Debatte erzielt werden.

Was ist eigentlich eine "Gesamtanlagenschutzsatzung"? Antwort hierauf gaben Dr. Johannes Wilhelm und Daniel Keller von der Denkmalschutzbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe. Nach Wilhelm ist eine solche Satzung ausdrücklich nicht ein Ersatz für konkreten Denkmalschutz, sondern ein Mittel, um besonders wertvolle Orts- und Stadtbilder zusätzlich zu schützen. Im Falle der Weststadt träfe dies voll zu, denn hier zeige sich die Gesamtanlage "sehr geschlossen" und verfüge über eine "hochwertige Bausubstanz". Selbst die bei ihm Studierenden seien nach Stippvisiten in die Weststadt "überrascht, was es so alles außerhalb von Alt-Heidelberg gibt". Deswegen mache es Sinn, "in der Weststadt diesen Bildschutz auszusprechen". Ins Detail ging anschließend Daniel Keller, der die Entwicklung der Weststadt anhand von Stadtplänen nachzeichnete. Sein ältester Plan datierte aus dem Jahr 1625, von der Weststadt war auf diesem nichts zu sehen, denn das Wohnquartier entstand erst nach dem Bau des Hauptbahnhofes, der 1840 südlich des Bismarckplatzes seinen Betrieb aufnahm.

Nach der Schleifung der Stadtmauern 1851 habe sich dann die Weststadtbebauung von der Nordostecke mit dem Bahnhof und dem Hotel Schrieder in Richtung Süden und Südwesten entwickelt - anfänglich mit einer starken Orientierung hin zur Altstadt, was man immer noch am Verlauf der Bahnhofstraße, der früher Rohrbacher Chaussee genannten Rohrbacher Straße sowie der Gaisbergstraße erkennen könne.

In seiner Gesamtbewertung kam Keller zu dem Fazit, dass in der Weststadt die "gründerzeitliche Entwicklung komplett vorhanden ist". Dies führte er nicht zuletzt darauf zurück, dass dieser Stadtteil "kaum von Kriegsschäden betroffen war". Daher habe man es hier mit einem einheitlichen Bild, einer klaren Gebietsabgrenzung, einer besonderen städtebaulichen Leistung und einer erhalten gebliebenen Infrastruktur mit Schule, Kirche und Krankenhaus zu tun. In der Summe erfülle die Weststadt demnach "fast alle Kriterien für eine Gesamtanlagenschutzsatzung". Damit wird laut der Beschlussvorlage alsbald "jede Veränderung am überlieferten Erscheinungsbild der Gesamtanlage genehmigungspflichtig" sein. Sollte jemand eine solche Veränderung vornehmen wollen, benötigt er hierfür das Plazet der städtischen Denkmalschutzbehörde.

All dies wurde von den Ratsmitglieder befürwortet. Sie bestanden nur darauf, dass in die Liste der das Erscheinungsbild der Weststadt besonders prägenden Stadträume und Bauwerke auch der Wilhelmsplatz aufgenommen wird. Ebenso einhellig lehnten die Räte die von der Stadt vorgeschlagene Besetzung eines siebenköpfigen Beirates ab.

Dieser soll beispielsweise dann ins Spiel kommen, wenn ein Vorhaben eine "erhebliche Beeinträchtigung der gesamten Weststadt" bewirken könnte, erläuterte Volker Fehrer vom Amt für Baurecht und Denkmalschutz. Nach dem Willen des Bezirksbeirates soll dieser Beirat um drei Mitglieder aus seinen eigenen Reihen anwachsen. Außerdem soll das Gremium öffentlich tagen können.