Von Birgit Sommer

Der Spagat zwischen Beruf und Familie droht viele Familien zu zerreißen. Nicht nur die Kinder brauchen Zeit, auch pflegebedürftige Angehörige benötigen Zuwendung. Hilfe für diese Familien muss es vor Ort geben. Prof. Andreas Kruse, Direktor des Institutes für Gerontologie der Universität Heidelberg, der an der Erstellung des Familienberichtes an die Bundesregierung beteiligt war, sagt klar: "Das müssen die Kommunen leisten, und dafür brauchen sie mehr Geld."

Gefordert werden ein Umdenken in Politik und Wirtschaft und mehr Rechte für Familien. Wie das aussehen muss, wird Prof. Kruse bei der Bürgerstiftung Heidelberg am 5. Dezember erläutern. Der öffentliche Vortrag ist Auftakt für die Reihe "Jugend und Alter", in der die Bürgerstiftung Möglichkeiten und Einflüsse von Stadtverwaltung, Dienstleistern und Bürgern beleuchten will. Eines der Ziele der Stiftung ist es, intensivere Beziehungen zwischen Alt und Jung in der Stadt zu unterstützen.

Im 8. Familienbericht, der Ende Oktober in Berlin an Familienministerin Kristina Schröder übergeben wurde, stellen Prof. Kruse und die anderen Sachverständigen ganz klar heraus:

> Das Arbeitsrecht ist "familienblind". Gebraucht werden mehr Formen von Teilzeitarbeit, mehr variable Arbeitszeitkonten. Kruse: "Die Personalplanung von Unternehmen muss sich ausdrücklich damit befassen."

> Ausreichend Kindertagesstätten und Ganztagsgrundschulen inklusive sinnvoller Öffnungszeiten anzubieten, ist Aufgabe von Unternehmen(sgruppen) wie von Kommunen. Die entsprechenden Berufe in den Betreuungseinrichtungen müssten zudem eine ganz andere Attraktivität besitzen, findet Kruse.

> Junge Familien brauchen mehr Geld. Finanzielle Anreize müssen ähnlich wie in Frankreich gesetzt werden, wo eine Familie ab drei Kindern keine Steuern mehr bezahlt. Und: Junge Familien, nicht ältere Arbeitnehmer, brauchen höhere Gehälter. Kruse: "Mit zunehmendem Alter sind alle Anschaffungen getätigt." Er ist überzeugt, dass Ältere dies akzeptieren würden, weil ihnen intergenerationelle Gerechtigkeit am Herzen liege.

> Mehr Steuereinnahmen müssen an die Kommunen zurückfließen, weil sie mehr Geld für wichtige Einrichtungen brauchen. Oder weil kommunale Plattformen entstehen sollen, in denen freiwilliges bürgerschaftliches Engagement gebündelt wird und auf denen auch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche vermittelt werden sollen.

Zentrale Botschaft im 8. Familienbericht ist nach Angaben des Heidelberger Gerontologen auch: "Alte Menschen haben Zeitreserven." Ihm schwebt eine Umverteilung von Arbeitszeit über verschiedene Abschnitte des Lebens vor, sodass mehr Zeit für Kinder oder Pflegeleistungen bleibt. Auch Weiterarbeiten nach Erreichen der Altersgrenze ist für ihn kein Tabu: "Das Rentenrecht lässt das alles zu."

Das neue Pflegezeitgesetz, das ab Januar gilt, findet Andreas Kruse jetzt schon bemerkenswert: Pflegende Angehörige können ihre Arbeitszeit für maximal zwei Jahre reduzieren und bekommen auch etwas weniger Gehalt. Später müssen sie den Vorschuss dann wieder abarbeiten. Allerdings: Ein Rechtsanspruch auf die Reduzierung der Arbeitszeit besteht nicht, und Betriebe mit weniger als 15 Mitarbeitern sind sowieso ausgenommen. "Ein großes Thema für die Zukunft", unterstreicht Kruse.

Letztlich lautet die "Gretchenfrage" für den Wissenschaftler aber: Wie hält es jeder Einzelne mit Gemeinwohl und Mitverantwortung? Unternehmen könnten beispielsweise einen eigenen Beitrag zum zivilgesellschaftlichen Engagement ihrer Mitarbeiter leisten, indem sie diese für einige Stunden freistellten, meint Prof. Kruse. Er geht sogar noch weiter. Im Grunde fordert er ein verpflichtendes soziales Jahr für Frauen und Männer: "Nicht Beschäftigung in Form von Billigkräften, sondern als attraktives, bezahltes Angebot, das Fortbildung und neue Kompetenzen verspricht."

Fi Info: Prof. Andreas Kruse: "Stress bei Elternpflege, Arbeit und Familie - Perspektiven und Lösungsansätze für Beruf und Betrieb", Montag, 5. Dezember, 20 Uhr, Akademie der Wissenschaften, Karlstraße 4.