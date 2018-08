Von Diana Deutsch

Monika Lipps war die erste, die ihre Tür geöffnet hat. Spontan, ohne Angst und voll Vorfreude. Vom 16. bis 20. Mai wird die Gymnasiallehrerin im Ruhestand eine Besucherin des Mannheimer Katholikentags bei sich in der Weststadt übernachten lassen. "Ich habe zwar nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber auf der Couch im Wohnzimmer schläft man gut", lächelt die passionierte Organistin, die schon deutlich über achtzig Jahre alt ist. Auch das Ehepaar Heinemann aus Wieblingen verfügt über kein Extra-Gästezimmer, dafür aber über einen großen Garten. Während des Katholikentags wird hier eine Pfadfindergruppe zelten. Die jungen Leute dürfen das Bad und die Küche mitbenutzen. "Ein einfaches Frühstück gibt es auch", verspricht Friedrich Heinemann.

Zwei von neunzig Heidelbergern, die sich bereits entschlossen haben, während des Katholikentags, Gastfreundschaft zu gewähren. Mehr als 60.000 Besucher werden zu dem Glaubensfest in Mannheim erwartet. Weil nicht alle auf einer Isomatte in einer Schulturnhalle oder in einem teuren Hotelzimmer übernachten können, suchen die Veranstalter mindestens 4000 kostenlose Betten in der gesamten Metropolregion. Heidelberg hält mit seinen mageren 90 Zusagen momentan die rote Laterne.

Das ist doppelt schade, denn einerseits stehen Privatquartiere in der Neckarstadt ganz oben auf der Wunschliste der Kirchentagsbesucher. Andererseits hat Heidelberg einen Ruf als Gastgeber zu verlieren, finden Oberbürgermeister Eckart Würzner und der katholische Dekan Joachim Dauer. Um dem Slogan "Ein Bett wär' nett" mehr Nachdruck zu verleihen, stiegen sie jetzt sogar zusammen ins knallrote Doppelbett. Ganz öffentlich, mitten auf dem Marktplatz.

Die Spielregeln sind einfach: Jeder Heidelberger, der in der Zeit vom 16. bis 20. Mai ein oder mehrere Betten zur Verfügung stellen kann, wendet sich ans nächste katholische Pfarrbüro. Dort erhält er entweder die Nummer eines ehrenamtlichen "Quartierbeauftragten" oder eine Meldekarte, in die er sein Angebot detailliert eintragen kann. "Jedes Bett ist willkommen", erklärt Dekan Joachim Dauer, "natürlich auch die evangelischen, jüdischen und muslimischen Betten." Ob es sich bei dem offerierten Nachtquartier um ein luxuriöses Gästeappartement oder um das Sofa in Monika Lipps Wohnzimmer handelt, interessiert Koordinatoren im Mannheimer Katholikentagsbüro weniger. Viel wichtiger sind ihnen die Details:

Liegt die Wohnung im Erdgeschoss und ist eventuell für Rollstuhlfahrer geeignet? Spricht die Familie französisch und will einen Gast aus dem Elsass aufnehmen? Wie weit ist es zur nächsten Bus- oder S-Bahn-Haltestelle? Diese Frage stellt sich besonders für die etwas abgelegeneren Stadtteile. In Ziegelhausen beispielsweise ist die Gastfreundschaft extrem hoch, doch die Wege sind weit. "Viele Gastgeber bieten daher sogar einen Auto-Service zur S-Bahn an", weiß Wolfgang Lorenz, der Vorsitzende des Ziegelhäuser Pfarrgemeinderates.

Natürlich dürfen auch die Gastgeber Wünsche äußern. Monika Lipps beispielsweise, deren Wohnung nur ein Bad hat, wäre eine Dame angenehmer. "Während des Weltjugendtags in Köln hat eine 18-jährige Chilenin bei mir gewohnt", erinnert sich die engagierte Pensionärin. "Wir haben uns fantastisch verstanden." Dekan Dauer hat auch schon einmal in einem Kinderzimmer logiert. "Bei sehr netten, interessierten Menschen." Vor allem an die Abende kann sich Dauer noch lebhaft erinnern: "Oft wurde bis in die Nacht hinein erzählt." Mitunter werden so aus Übernachtungsgästen Freunde fürs Leben.

"Tagsüber sieht man von seinen Gästen nichts", betont Friedrich Heinemann, der Wieblinger Pfarrgemeinderat. "Sie besuchen Veranstaltungen und verpflegen sich selbst." Wie alle Quartierbeauftragten ist auch Heinemann "etwas enttäuscht" über die Heidelberger. Seit vier Wochen werben die ehrenamtlichen Bettensucher jetzt schon in den Gottesdiensten, verteilen Flyer, hängen Plakate auf oder sprechen die Menschen auf der Straße direkt an. Doch die Resonanz bleibt verhalten. "Viele wollen sich wegen des langen Himmelfahrts-Wochenendes und der Pfingstferien nicht festlegen", bedauert Maria Funke, Quartiermanagerin in der Altstadt. Doch je später man sich anmeldet, desto weniger Zeit haben die Organisatoren den Gast auszuwählen, der am besten zu einem passt.

Sorgen um die Vertrauenswürdigkeit seines Besuchs braucht sich übrigens niemand zu machen, beteuert das Organisationskomitee. "Alle Gäste sind in der Geschäftsstelle des Katholikentags namentlich bekannt, registriert und versichert." Monika Lipps, die Organistin aus der Weststadt, hat den Zweitschlüssel für ihre Wohnung schon bereitgelegt.

Info: Ausführlich Informationen gibt es unter: Servicetelefon: 0621-76440222, E-Mail: Betten@katholikentag.de oder www.katholikentag.de