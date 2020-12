Von Birgit Sommer

Heidelberg. Es war ein Wahrsager in Indien, der Carolina Iazzetta Alves 2018 das Schrecklichste und das Schönste ankündigte: Sie werde bald sehr krank werden – und sie werde im folgenden Jahr die Liebe ihres Lebens kennenlernen. Die gebürtige Brasilianerin glaubte ihm erst mal nicht. Sie war fit, machte in Indien eine anstrengende Ausbildung zur Yoga-Lehrerin, und sie lebte mit ihrem Freund zusammen. Was sollte sich da ändern?

Es kam knüppeldick. Sie wurde immer schwächer, fühlte Schmerzen an allen Muskeln und Gelenken, nahm innerhalb von vier Wochen zehn Kilo ab, und ihre wunderschönen dunklen Haare fielen aus. Fast unbeweglich geworden, wurde sie in eine indische Klinik gebracht und erfuhr die Diagnose: Lupus erythematodes, eine chronische entzündlich-rheumatische Autoimmunerkrankung. Ihr Immunsystem greift die eigenen Zellstrukturen an.

Wenn die 30-Jährige heute davon erzählt, spürt man: Diese Frau gibt sich niemals auf. Ihre positive Lebenseinstellung hilft ihr auch durch dunkle Tage. Sie strahlt. Sie will das Leben genießen. Und sie will vor allem, dass Leidensgenossen wissen: "Das Leben wird nie mehr wie früher sein, aber es kann wieder genauso gut werden." Wenn sie gleich am Anfang der Erkrankung solch eine Geschichte gelesen hätte wie ihre, wäre es einfacher für sie gewesen, sagt Carolina Iazzetta; im Internet erfahre man immer nur, wie hart das alles sei.

Das ist auch der Grund, warum sie sich um den Rheuma-Preis 2020 beworben – und ihn gewonnen hat. Die "Initiative Rheuma-Preis", von medizinischen Fachgesellschaften, Selbsthilfegruppen und Pharmafirmen gegründet, will mit der Auslobung des Preises zu einem offenen Umgang mit der Rheuma-Erkrankung am Arbeitsplatz beitragen und Betroffenen wie Arbeitgebern Mut machen, ein rheumafreundliches Arbeitsumfeld zu schaffen. Denn noch gibt jeder zehnte Erkrankte innerhalb von fünf Jahren seinen Beruf auf. Auch zwei andere Frauen haben den mit 3000 Euro dotierten Rheuma-Preis 2020 bekommen; sie arbeiten beide in Kliniken. Das dürfte das Ganze einfacher machen.

Carolina Iazzetta musste sich dagegen mit Ende 20 neu erfinden und zur selbstständigen Unternehmerin werden. Ihren Traum von der Yoga-Trainerin begrub sie da erst mal, obwohl sie die Ausbildung in Indien abgeschlossen hatte.

Den langen Weg der Therapie bei einer unheilbaren Krankheit wollte ihr damaliger Freund nicht mitgehen. Noch als sie in der Klinik lag, trennte er sich von ihr. Damit war auch ihre Wohnung weg. "Es tut weh, im Krankenhaus verlassen zu werden", erklärt sie heute, aber auch: "Das Leben geht weiter." Ihre Übersetzer-Tätigkeit war Iazzetta geblieben. Portugiesisch, Deutsch und Spanisch hatte sie studiert, als sie 2008 aus Brasilien nach Heidelberg gekommen war.

Wie organisiert man vom Krankenbett aus ein neues Leben? Mit dem Laptop. Mit unverwüstlicher Energie. Sie fand eine Wohnung. Sie legte eine Datenbank für ihre Übersetzungen an und organisierte neue Aufträge und Projekte für sich. Langsam zuerst, denn sie musste mit ihren Kräften haushalten. Hauptsächlich übersetzt sie Dokumente, die ihre ehemaligen Landsleute in Deutschland brauchen. "Es gibt viele Brasilianer in Deutschland", sagt Carolina Iazzetta. Und die empfehlen sie weiter. "Ich liebe meine Arbeit und meine Kunden. Ich hoffe, das merken sie auch." Und wenn es einmal gesundheitlich nicht so gut geht, gibt es befreundete Übersetzer, die aushelfen, wenn die Zeit drängt.

Denn die Krankheit bleibt da. Soeben hat Iazzetta die letzte Chemotherapie abgeschlossen. Die war sehr anstrengend für sie. "Wir müssen gucken, was es gebracht hat", sagt sie und denkt vor allem an ihre Niere. Denn bei ihr greift die Immunerkrankung die inneren Organe an. Je nachdem, wie fit sie gerade ist, ist sie zudem extrem geräusch- und lichtempfindlich geworden. Telefonieren geht dann ganz schlecht, lieber hält sie sich bei der Kommunikation an E-Mails und Facebook.

Ihr Temperament, ihre liebenswerte Aufgeschlossenheit erinnern an die Brasilianerin, als die sie geboren wurde. Doch auch in der größten Not sehnte sie sich nicht in ihre Heimat zurück. "In Deutschland ist alles einfacher, als Kranke sowieso", sagt sie, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und sich längst auch so fühlt: "Ich bin extrem pünktlich, ich liebe Sauerkraut."

Vor wenigen Wochen ist Iazzetta von Heidelberg nach Nußloch umgezogen, wo sie mehr Ruhe und mehr Platz in der Wohnung hat – mit Partner und einer zehn Jahre alten Mischlings-Hündin, die die beiden aus Rumänien "adoptiert" haben. Carolina Iazzetta sieht im Hund den Seelenverwandten: "Wir wissen beide, wie es ist, wenn man Hilfe braucht."

Auf Körper und Seele zu achten, ist für Carolina Iazzetta jetzt wichtig. Das beginnt bei der Ernährung, wenn sie jeden Morgen Selleriesaft trinkt und ansonsten beim Essen alles weglässt, was entzündlich wirken kann, und endet mit sanften Yogaübungen. Dass sie nach Ende der Corona-Zeit Yoga-Schüler unterrichten will, ist für sie klar. Und sie möchte dann auch wieder reisen und das Leben genießen, so gut es geht.

Das Aussehen gehört für sie dazu. "Wenn ich mich gut fühle, strahle ich das aus, und das gibt mir Kraft." Das wünscht sie sich auch von Ärzten: Dass die nicht nur die Krankheit eines Menschen sehen, sondern das "Gesamtpaket", wie Iazzetta es nennt. Denn als sie zum Beispiel ihre Haare verlor, war das für sie besonders schlimm. Die Ärzte verstanden das Problem überhaupt nicht.

Kraft hatte Carolina Iazzetta auch gegeben, dass der Wahrsager in Indien nicht nur die schwere Krankheit, sondern auch die Liebe ihres Lebens angekündigt hatte. "Im November hatte er das gesagt. Als es ein Jahr später im Oktober noch nicht so weit war, kam ich ins Schwitzen", witzelt die 30-Jährige heute. Aber im Dezember 2019 ist es dann passiert: "Als Florian kam, wusste ich, es wird alles gut."