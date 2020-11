Heidelberg. (RNZ/mare) Was war denn da über Heidelberg los am Mittwochnachmittag? Gleich mehrere Leser meldeten sich bei der RNZ und berichteten von "wirren Flugmanövern". Auch die Deutsche Luftsicherung wusste beim Anruf der RNZ schon Bescheid. "Es gab mehrere Anfragen", berichtet eine Pressesprecherin.

Des Rätsels Lösung: Es war ein militärisches Manöver der Luftwaffe. Und das hinterließ neben staunenden Heidelbergern auch am Himmel seine Spuren. Eine Leserin ließ uns ein Foto zukommen, auf dem "verwirbelte" Kondensstreifen zu sehen sind. Es muss also tatsächlich ein turbulentes Manöver gewesen sein. Die Bundeswehr selbst war für eine Stellungnahme am Mittwochabend nicht mehr erreichbar.