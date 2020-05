Heidelberg. (ani) Eva Götz ist häufig mit der Straßenbahnlinie 23 unterwegs – dieser Tage natürlich immer mit einem Mundschutz. Genau deshalb wandte sie sich nun auch an die RNZ. Denn Eva Götz findet: "Die Leute sind schon nachlässig geworden." So beobachtete sie kürzlich in der Straßenbahn einen jungen Mann, der gänzlich ohne Mundschutz mitfuhr. Und das, obwohl das Bedecken von Mund und Nase ja schon länger Pflicht ist im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Also machte Götz den Fahrer in der Straßenbahn auf den jungen Mann ohne Maske aufmerksam. Der gab allerdings zu verstehen, dass er in solchen Fällen nichts tun könne. Wer kontrolliert also, dass die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen wirklich eingehalten wird?

Moritz Feier, Pressesprecher bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), erklärt: "Als Verkehrsunternehmen haben wir keine Handhabe, dafür zu sorgen, dass die Maskenpflicht eingehalten wird." Man habe in den vergangenen Wochen zwar ausgiebig informiert und eindringliche Appelle an die Fahrgäste gerichtet. Man könne aber Menschen, die keine Maske dabei hätten oder tragen wollten und ein Ticket hätten, die Mitnahme in Bussen und Bahnen nicht verweigern. "Das geben die Beförderungsbedingungen nicht her", erklärt Feier.

Der Fahrer habe in solchen Situationen nur die Möglichkeit, die Polizei zu rufen. Denn nur sie oder das Ordnungsamt habe die Befugnis, eine Ordnungswidrigkeit – und das ist das Nicht-Tragen von Masken im ÖPNV – auch zu ahnden. Dabei müsse man aber stets die Verhältnismäßigkeit im Auge haben. Schließlich bedeute ein Polizeieinsatz in solchen Fällen, dass die Beamten die Straßenbahn oder den Bus erst finden müssten, dann müsste die Bahn halten, es entstünden massive Verspätungen.

Vorgekommen sei das übrigens in den vergangenen Wochen in der Stadt noch nicht. Und überhaupt findet Feier: "Wir sind sehr zufrieden mit der Disziplin unserer Fahrgäste, was die Maskenpflicht angeht."