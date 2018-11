Heidelberg. (jfa) Vinyl ist wieder angesagt - seit mehreren Jahren erlebt die Plattenindustrie einen kontinuierlichen Aufschwung. Immer mehr Bands veröffentlichen ihre Alben auch als LP, zum Teil in aufwendiger Aufmachung. Seit 2008 gibt es sogar einen internationalen Aktionstag, den "Record Store Day". Der wird dieses Jahr am Samstag, 21. April, gefeiert, in Heidelberg ist das "Musikzimmer" in der Unteren Straße dabei.

Seit dessen Gründung 2009 hat sich viel getan: "Das Publikum ist jünger geworden. Jetzt kommen im Vergleich zu früher mehr Frauen, viele von ihnen Studentinnen zwischen 18 und 25", meint Besitzer László Fehér. Und die hätten oft einen besseren Musikgeschmack und vor allem mehr Expertise als die Männer. Insgesamt sei die Kundschaft des Plattengeschäfts sehr vielfältig - "vom Elektro-DJ bis zur Familie mit zwei Kindern kommen alle", so der 38-Jährige. Das Musikzimmer wird auch von Künstlern genutzt: So treffen sich dort etwa die Rapper Torch und Toni L, geben Interviews oder Konzerte.

Am "Record Store Day" hat das Musikzimmer von 10 bis 19 Uhr geöffnet und bietet neben Speisen und Getränken ein Programm mit DJ Chris Whap-a-Dang, der sich auf Rock ’n’ Roll, Jazz und Swing spezialisiert hat. Für Vinyl-Liebhaber gibt es an diesem Tag einen ganz besonderen Anreiz zum Einkauf, nämlich die "Record Store Day"-Titel. Das sind spezielle Platten, die nur an diesem Tag und nur von unabhängigen Läden vertrieben werden dürfen. Über 800 Scheiben sind in dieser Reihe verfügbar, darunter viele von unbekannten Künstlern, aber zum Beispiel auch Werke von Tom Waits, David Bowie, Bob Dylan, AC/DC oder Serge Gainsbourg.

Fehérs Geschäft hat sich auf kein Genre spezialisiert, da sich das heutzutage nicht mehr rentiere. CDs werden im Musikzimmer seit letztem Jahr nicht mehr verkauft: "Die Zukunft besteht aus Podcast, Handy und Vinyl", glaubt der Plattenenthusiast. Um seiner Leidenschaft auch außerhalb des Geschäfts nachkommen zu können, legt er seit 20 Jahren unter dem Namen "Tighten Up!" Funk, Soul und Jazz auf, unter anderem im Klub K im Karlstorbahnhof. Außerdem betreibt er das "Café Leitstelle" im Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum Dezernat16.

Musik, vor allem auf Vinyl, ist für den Plattensammler eine Leidenschaft: Im Alter von sechs Jahren bekam er seine erste LP, das "White Album" von den Beatles, das er damals auf dem Plattenspieler seines Vaters hörte. Er stöbert gerne in Plattenläden, zum Beispiel bei "Ronnie’s Records" in der Weststadt. "Wir ergänzen uns sehr gut", meint Fehér - im Gegensatz zum Musikzimmer bietet "Ronnie’s" nur Second-Hand-Ware an und nimmt daher auch nicht offiziell am "Record Store Day" teil.