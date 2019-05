Von Marion Gottlob

Heidelberg. Seit mehr als zehn Tagen gilt in der muslimischen Welt der Fastenmonat Ramadan: Von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang verzichten fastende Muslime auf Essen und Trinken. Nun hatte der Verein Eva (siehe Hintergrund) zum "Iftar", dem abendlichen Fasten-Brechen, in das Bürgerzentrum Kirchheim eingeladen - und 175 Gäste kamen. Die Vorsitzende Aynur Bagdelen erklärte: "Es ist eine jahrhundertealte Tradition, Menschen unterschiedlichster Weltanschauung am Ende jeden Fastentages zum gemeinsamen Abendessen einzuladen."

Schon ab 20 Uhr strömten die Gäste zum Festmahl, doch noch wurde nicht aufgetischt. Wieder und wieder zückten Besucher das Handy, um die Uhrzeit zu prüfen. Um 21.01 Uhr warfen auch die Musiker und Brüder Mehmet und Ali Ungan mit Sängerin Christine Majida Heiss einen Blick auf die Uhr: "Es reicht noch für ein Lied!" Sie sangen ein Lied des Dichters Dschalal ad-Din ar-Rumi. Dann stimmte der Imam den Gebetsruf an - und pünktlich mit dem Sonnenuntergang um 21.11 Uhr brachen die Menschen nach mehr als 16 Stunden ohne Essen und Getränke ihr Fasten.

Hintergrund Der Heidelberger Verein Eva entstand vor zehn Jahren aus einer Initiative von Frauen mit islamischem Glauben. Der Name steht für Empathie, Vielfalt und Austausch. Aktuell hat der Verein rund 30 Mitglieder unterschiedlicher Nationalität - die meisten haben einen türkischen Hintergrund. Eva stößt viele Projekte an, so haben unter anderem beim Integrationsprojekt "Kochduell Heimat" Frauen aus der Türkei, Gambia, Syrien, Kamerun, Georgien und dem Irak mit deutschen Frauen sechs Monate lang gekocht. Bei einem Graffiti-Projekt mit Jugendlichen in Ladenburg haben junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung gemeinsam eine Wand gestaltet. Es gibt unter anderem auch Kurse für Kalligrafie und Lese-Patenschaften für Kinder. 2018 bekam der Verein die Bürgerplakette der Stadt. Die Vorsitzende Aynur Bagdelen betont: "Wir sind offen für jeden, der sich von unseren Zielen und Aktivitäten angesprochen fühlt." mio

Traditionell wird das Fasten mit einer Dattel gebrochen. Doch die meisten tranken erst einmal einen Schluck Wasser und löffelten bedächtig die Linsensuppe. Das Verlangen nach Flüssigkeit war fast größer als der Hunger. Dann folgte ein Menü mit einer Kebab-Variation mit Auberginen und Kartoffeln, Hähnchenkeule, grünen Bohnen nach türkischer Art und einem Joghurt-Karotten-Salat.

Die Köstlichkeiten hatten Frauen des Vereins Eva zubereitet. Stundenlang standen sie ehrenamtlich in der Küche und am Herd, obwohl sie gleichzeitig auf Speis und Trank verzichtet hatten. Emine Dalkilic lächelte: "Wenn man sich innerlich darauf eingestellt hat, dass man kocht, ohne zu essen - dann geht das. Als Hausfrau hat man Übung, ohne Abschmecken zu kochen." Döne Dogru ergänzt: "Wenn ich koche, vergeht die Zeit schneller. Ich verhungere ja nicht, ich bekomme nur Durst."

Ist der Verzicht schwer? Aynur Bagdelen erläutert: "Wenn ich eine Diät machen würde, hätte ich Schwierigkeiten. Aber ich verzichte auf Essen und Trinken, damit ich mich Gott näher fühle. Dieser spirituelle Aspekt macht es leicht. Das Fasten ist für mich ein Gottesdienst." Auch Ersan Dalkilic schätzt das Fasten: "Einen Monat lang ist der Ramadan ein Gast in unserem Haus. Ich weiß alles mehr zu schätzen. Es ist ein Lifestyle." Das Fasten soll auch an den Spruch des Propheten Muhammed erinnern: "Wer satt ins Bett geht, während sein Nachbar hungert, hat nicht den wahren Glauben in sich." So wird im Ramadan besonders viel gespendet. Doch es ist auch das Miteinander, das den Ramadan für viele Menschen so wertvoll macht. Hans-Hermann Büchsel von der Initiative "Kirchheim sagt Ja!" lobte diese Veranstaltung als festen Bestandteil von Heidelberg: "Jedes Jahr zu Gast bei Freunden!"