Heidelberg. (ahn) "Es wäre vielleicht einfacher und ehrlicher, wenn Heidelberg die Stadt komplett für Autos sperrt", meint ein Leser über den neuen Radweg auf der Kurfürsten-Anlage. Ganz so weit ist es noch nicht, dennoch: Seit Montag ist ab der Einmündung der Kaiserstraße bis fast zum Römerkreis die rechte Fahrspur für Fahrradfahrer reserviert. Eine gute Sache? Die meisten Facebook-User sind vom Konzept nicht wirklich überzeugt.

Doch es gibt auch Stimmen, die dem Ganzen positiv gegenüberstehen. "Sehr gut! Fahrradfahrer nehmen zu, da brauchen sie auch mehr Platz. Gut für die Umwelt und gut für die Gesundheit!", kommentiert etwa eine Leserin. "Dass man in heutiger Zeit mit Blick auf Verkehrswende, Klimawandel, Feinstaub etc. den anderen Verkehrsteilnehmern ein kleines bisschen mehr Raum zurückgibt, ist das Allermindeste", meint ein anderer. Ein User geht sogar noch weiter: "Super! Raus mit den Autos aus der Stadt!"

Dies stößt nicht bei allen Lesern auf Zustimmung. "Aus Heidelberg eine reine Fahrradstadt zu machen, wäre eine totale Katastrophe. Als Autofahrer braucht man jetzt schon in der Innenstadt viel Geduld und Nerven", kommentiert etwa ein Nutzer. Und das Argument mit der Verkehrswende und dem Umweltschutz scheint auch nicht jedem das wichtigste zu sein. "In Heidelberg geht es meiner Meinung nach nicht um sinnvolle gegenseitige Ergänzung von ÖPNV, Radfahren und Autoverkehr, sondern einzig und allein um grüne Ideologie, die in jedem Fall umgesetzt wird – koste es, was es wolle!", kommentiert ein Leser.

Neben ideologischen Aspekten gehen andere Nutzer auf ganz pragmatische ein. "Willkommen zum Rückstau Richtung Innenstadt!", meint zum Beispiel einer, während ein anderer auf die Folgen für den Einzelhandel eingeht: "Und dann sich wundern, wenn in der Stadt die Läden nach und nach für immer schließen. Ich wohne in Brühl, und mit dem Fahrrad soll ich dann nach Heidelberg fahren und einkaufen? Womöglich noch mit der Family? So wird systematisch das Internet stark gemacht und die Städte werden immer mehr ausgeblutet!"

Dass der Einzelhandel unter dem neuen Radweg leidet, befürchten einige. Zumal die Stadt für Auswärtige immer unattraktiver werde, wie eine Nutzerin meint. "Wenn die Stadt wenigstens mit derselben Begeisterung einen Busshuttle in die Innenstadt vorantreiben würde. An den Einfallstraßen große Parkmöglichkeiten in Kombination mit dem Parkticket kostenloser Busshuttle. Dann würden vielleicht auch von außerhalb mehr Leute mit Freude nach Heidelberg kommen. Denn die kommen nicht mit dem Rad", schreibt sie.

Deshalb soll auch die bestehende Infrastruktur erhalten bleiben, wie ein User findet, der zwar die schnelle Lösungsfindung lobt, aber auch hinzufügt: "Etwas reparieren, was schon vorhanden ist, finde ich umso besser. Und ein anderer stimmt ihm zu: "Die Infrastruktur zurückzubauen, bleibt nicht ohne Folgen."

Eine Folge davon könnte letztlich sein, dass "Heidelberg nur noch für Studis, Familien mit Lastenfahrrad, Kind im Fahrradhänger etc. interessant ist", wie eine Leserin befürchtet.