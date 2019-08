Die Bauarbeiten für den neuen Radweg am Adenauerplatz sind in vollem Gange - sollen aber noch bis Ende November dauern. Foto: lej

Heidelberg. (hö) Seit Mitte Juli baut die Stadt die neue Radachse am Adenauerplatz, die als schnelle Altstadt-Verbindung die Plöck entlasten soll. Damit, so die Stadt, soll die Radweglücke in Ost-West-Richtung geschlossen werden. Zunächst wurde zwischen Sofienstraße und Rohrbacher Straße der Bürgersteig umgebaut, um einen Radweg auf Trottoir-Niveau zu schaffen. Die Arbeiten sind so weit fortgeschritten, dass bald der zweite Bauabschnitt begonnen werden kann: Von Freitag, 16. August, bis Ende des Monats wird im Einmündungsbereich Sofienstraße/Friedrich-Ebert-Anlage am Deutsch-Amerikanischen Institut der Geh- und Radweg gebaut.

Die Durchfahrt für den Autoverkehr ist in dieser Bauphase frei, es steht allerdings nur eine Rechtsabbiegerspur aus der Friedrich-Ebert-Anlage in die Sofienstraße zur Verfügung; das wird auch in Zukunft so bleiben. Der Radverkehr wird - wie auch in allen folgenden Bauphasen - über Nadlerstraße, Plöck, Kleine Plöck zur Rohrbacher Straße umgeleitet. Der Durchgang für Fußgänger bleibt frei. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan und sollen bis voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein.

Zwar gab der Gemeinderat bereits im letzten Jahr grünes Licht, doch ganz ohne Kritik blieb der neue Radweg nicht - er soll die aus Richtung Universitätsbibliothek kommenden Radfahrer von der Plöck über die Schießtorstraße auf die Friedrich-Ebert-Anlage zum Adenauerplatz leiten: Erstens wird er 400.000 Euro teurer als geplant (und so 1,1 Millionen Euro kosten); zweitens kreuzen weitere Radverbindungen am Adenauerplatz die Route - es bleibt also auf zwei Rädern gefährlich; und drittens müssen die Radler Richtung Bahnhof in der Kurfürsten-Anlage weiterhin die "Buckelpiste" benutzen. Kurz: relativ viel Geld für relativ wenig Verbesserungen.