Von Marion Gottlob

Heidelberg. In Corona-Zeiten ist vieles anders: In der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der katholischen Kirche Heidelberg sind die Fenster tagsüber meist weit geöffnet, um die Menschen vor einer Ansteckung zu schützen. Denn nun sind Präsenz-Beratungen wieder möglich. Doch auch in der Zeit des Lockdowns suchten Familien und Einzelpersonen Rat. Rosmarie Pfriem-Vogt erklärt: "Zuerst waren wir per Telefon erreichbar, doch schon rasch konnten wir per Internet Video-Konferenzen anbieten."

Es war eine Notsituation. So wurden die persönlichen Beratungen zuerst auf das Telefon verlagert. Doch vor allem bei Paar- und Familienberatungen wurde das Telefon als unzureichend erlebt. Daher stellte die Erzdiözese Freiburg rasch eine sichere Plattform für Online-Beratungen per Video zur Verfügung. In kürzester Zeit wurden die Mitarbeiter geschult. Wie bei der Präsenz-Beratung dauert für Paare und Familien ein Online-Gespräch anderthalb Stunden pro Termin, für Einzelpersonen eine ganze Stunde.

Die Probleme während des Lockdowns waren vielfältig: Eltern mussten sich mit Kurzarbeit und der Sorge um den Arbeitsplatz auseinandersetzen. "Kindern und Jugendlichen fehlten in Kita und Schule die soziale Gemeinschaft, die Bewegung und die gewohnte Tagesstruktur", so Pfriem-Vogt. In manchen Familien verfügte jeder über einen eigenen PC für Home-Office und Home-Schooling. Doch andere Familien mussten sich täglich einigen, wer wann den PC nutzen darf.

"Konflikte, Sorgen, Aggressionen, aber auch Einsamkeit, Überforderung und Ängste wurden von vielen Menschen verstärkt erlebt", erklärt Pfriem, "so ist der Bedarf an Paar-, Familien- und Lebensberatung trotz und mit der Corona-Krise sehr hoch. Sie ist eine Hilfe für Alleinstehende, alleinerziehende Eltern, Paare und Familien, um die schweren Herausforderungen ohne Folgeschäden zu meistern." Gerade auch bei Eltern nach einer Trennung hat sich gezeigt, dass die Beratung den Erwachsenen wie den Kindern helfen kann.

Nun nutzen die Menschen wieder die Chance einer Präsenzberatung. Einige Familien mit kleinen Kindern nehmen weiterhin die Video-Beratung in Anspruch, wenn zum Beispiel die Kinderbetreuung schwierig oder ein Kind krank ist. Für Ratsuchende mit gesundheitlichen Einschränkungen ist die Beratung per Telefon oder Video-Konferenz ebenfalls eine Alternative. "Wir leisten einen wichtigen Beitrag, auch zum Schutz der Kinder", so Pfriem-Vogt. "Unser Dank geht an die Stadt und den Rhein-Neckar-Kreis für die Unterstützung." Die Beratungsstelle ist eine Einrichtung der Erzdiözese Freiburg, Träger vor Ort ist die Katholische Stadtkirche.

Info: Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen, Telefon: 06221 / 24171, E-Mail: efl@kath-hd.de.