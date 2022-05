Von Julia Lauer

Heidelberg. "So lange wir da sind, ist der Tod nicht da, wenn aber der Tod da ist, dann sind wir nicht mehr": Mit diesen Worten versuchte schon Epikur, dem Tod die Bedrohlichkeit zu nehmen. Das Ende der Todesangst war damit aber nicht besiegelt. Im Gegenteil: Derzeit nimmt sie sogar noch zu. Das meint zumindest der Psychoanalytiker Dr. Jakob Müller. Er ist am Psychoanalytischen Institut Heidelberg tätig und Co-Autor des Podcasts "Rätsel des Unbewussten".

Dr. Jakob Müller.Foto: Studio Visuell

Herr Müller, Sie sind Psychoanalytiker. Wenn Ihre Patienten auf Ihrer Couch Platz nehmen: Ist Angst vor dem Tod ein häufiges Thema?

Manchmal ist Todesangst der Grund, weshalb jemand in Behandlung kommt. Bei Panikstörungen kann es zum Beispiel zu einer Angst vor einem Herztod kommen, die einer medizinischen Grundlage entbehrt. Es gibt aber auch eine latente Todesangst, die sich erst im Therapieverlauf zeigt. Wenn die Kinder ausziehen, führt das Eltern zum Beispiel oft schmerzlich ihr eigenes Altern vor Augen. Es kommt vor, dass sie dabei mit ihrer eigenen Vergänglichkeit ringen.

Haben Sie den Eindruck, dass Todesängste aufgrund von Corona oder dem Krieg in der Ukraine zunehmen?

Ja. Themen wie Corona oder Krieg dringen in unsere Sicherheitsblase ein, die uns vermittelt, dass bis zum Tod noch Zeit, die Bedrohung nicht in unserer Nähe ist. Das löst oft sehr starke Ängste aus.

Wovon hängt ab, ob das passiert?

Ein Teil der Reaktion ist angeboren und somit genetisch festgelegt: Schon Kinder unterscheiden sich, ob sie neuen Reizen eher mit Angst, Neugier oder Aggression begegnen. Aber das ist nicht alles, auch die Bindungserfahrung vor allem im ersten Lebensjahrzehnt prägt uns. Wenn Bedrohung in unserer Biografie eine Rolle gespielt hat, sind wir für diese Empfindung auch später noch empfänglich. Wichtig ist, Herr der Lage zu bleiben.

Wie können Sie da als Psychoanalytiker helfen?

Ich kann dabei unterstützen, Gefühle zu sortieren. Wenn jemand säckeweise Mehl hortet angesichts des Krieges, hilft zu überlegen, was in dieser Situation angemessen ist und ob das Gefühl der Bedrohung neben dem Krieg vielleicht noch weitere Ursachen hat. Das muss nicht unbedingt eine frühere Kriegserfahrung sein, vielleicht gab es eine andere Situation, die von starker Angst geprägt war.

Und dann?

Dann kann man klarer unterscheiden, welcher Teil der Empfindung angemessen ist und welcher ein biografischer Beitrag, der über das Ziel hinausschießt. Die Therapie soll eine bessere Abwägung ermöglichen, was einem guttut. Da kann es auch mal helfen, die Nachrichten eine Weile nicht zu verfolgen.

Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, meinte, der Tod sei ein Urtrieb des Menschen. Strebt der Mensch nach Zerstörung?

Freud ging davon aus, dass der Mensch nicht nur leben, sondern auch sterben will. Wenn man sich ansieht, was wir mit der Erde und dem Klima machen, könnte man meinen, er habe recht. Das ist jedoch ein sehr umstrittener Teil seiner Theorie. Die Psychoanalyse hat sich seit Freud weiterentwickelt. Heute würde man unser Verhältnis zum Tod und die Frage nach der menschlichen Destruktivität nicht allein mit biologischen Trieben begründen, sondern mit sozialen und biografischen Faktoren. Warum ein Mensch empfindet, wie er empfindet, hat viel mit Beziehungserfahrung zu tun.

Haben Sie denn den Eindruck, zuletzt hat sich das Verhältnis der gesamten Gesellschaft zum Tod verändert?

Zunächst schon, denn je mehr Angst vorherrscht, desto stärker polarisiert sich das Denken. Denn ob es um Impfgegner oder um Putin geht: Man musste angesichts der als unmittelbar empfundenen Bedrohung schnell für sich entscheiden, wer gut und wer böse ist. Der Psychoanalytiker Otto Kernberg hat das als strukturelle Regression bezeichnet. Dass wir inzwischen wieder zu einer differenzierteren Wahrnehmung fähig sind und es wieder eine Pluralität klarer Meinungen gibt, halte ich für ein Zeichen dafür, dass sich die Gesellschaft insgesamt ein bisschen beruhigt.

An Ihrem Institut findet nun bald eine Vortragsreihe zur Todesangst statt. Würden Sie sagen, hinter jeder Angst verbirgt sich die Angst vor dem Tod?

Bei Pandemien oder Krieg ist das schon der Fall, diese Themen haben uns auch zu der Vortragsreihe inspiriert. Bei vielen anderen Ängsten geht es um ein Sterben im weiteren Sinn, nämlich um den Abschied: vom Körper etwa, vom Selbst oder von anderen Menschen. Endlichkeit anzuerkennen, ist mit einem lebenslangen Trauerprozess verbunden.

Ihr Kollege, der Heidelberger Psychiater Thomas Fuchs, schreibt, Todesangst treibe auch Workaholics zu immer neuen Leistungen an.

Da muss man sich den Einzelfall ansehen; dass jemand ständig arbeitet, könnte zum Beispiel auch an einem geringen Selbstwert liegen. Aber sicher gibt es auch den Typus, der etwa meint, die Zeit vor dem Tod nicht ungenutzt verstreichen lassen zu dürfen. Tragisch ist, dass man seine Zeit dann aber vielleicht erst recht nicht nutzt: wenn man vor lauter Getriebensein gar nicht mehr genießen kann.

Man weiß, was Menschen am Lebensende am meisten bereuen. Dazu gehört, zu viel gearbeitet und zu wenig Zeit mit Familie und Freunden verbracht zu haben. Helfen die richtigen Prioritäten im Leben gegen die Angst vor dem Tod?

Dass diese Dinge zählen, habe ich auch erlebt, als ich auf einer Palliativstation gearbeitet habe. Wenn man achtsam für den Moment gelebt hat, kann man sicher etwas versöhnter mit dem Sterben sein. Ich habe damals auch erlebt, dass die Menschen auf der Station oft geklingelt haben, damit jemand kommt, der sie beruhigt. Das zeigt auch, dass Bindung und Sicherheit nicht nur zu Anfang wichtig sind. Auch am Lebensende sind sie von Bedeutung.