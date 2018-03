Heidelberg. (hob) Dürfen öffentliche, städtische Räume für geschlossene Parteiveranstaltungen genutzt werden? Und ist es zulässig, dass nur Parteianhänger zu einer öffentlich beworbenen Podiumsdiskussion Zutritt erhalten? Wenn sich Michael Csaszkóczy, Realschullehrer und Mitglied der Antifaschistischen Initiative (AIHD), am morgigen Dienstag wegen Hausfriedensbruchs vor dem Heidelberger Amtsgericht verantworten muss, wird es auch um diese Fragen gehen.

(Update: Der Prozess wegen Hausfriedensbruchs bei einer AfD-Veranstaltung in der Stadtbücherei wurde vertagt.)

16 Stadträte von Grünen, SPD, GAL, Bunte Linke, Linke und Piraten sowie Einzelstadtrat Waseem Butt solidarisieren sich mit Csaszkóczy. Die AfD habe bei der Veranstaltung "Ein Jahr AfD-Fraktion im Landtag" am 12. Mai vergangenen Jahres im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei "willkürliche Einlasskontrollen" vorgenommen und Nicht-AfD-Mitgliedern den Zutritt verweigert. "Obwohl von Csaszkóczy keine Gewalt oder Aggressivität ausging, wurde er von der Polizei aus dem Gebäude getragen, nachdem der AfD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Klos ihm ein Hausverbot erteilt hatte", schreiben die Stadträte weiter: "Angesichts des wiederholten Versuchs der AfD, sich städtische Räume unter falschem Vorwand zu erschleichen, sind wir Michael Csaszkóczy dankbar, dass er durch sein persönliches Engagement endlich eine rechtliche Klärung herbeiführt."

Die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht findet statt, da Csaszkóczy gegen den Strafbefehl vom 19. Oktober Einspruch eingelegt hat. Die zuständige Amtsrichterin hatte ihn des Hausfriedensbruchs für schuldig erklärt und verwarnt. Die Verurteilung zu einer Geldstrafe von 1500 Euro wurde zur Bewährung ausgesetzt, als Auflage sollte der AIHD-Aktivist aber 500 Euro bezahlen - und zwar an den Flüchtlingssozialdienst der Caritas.

Die Antifaschistische Initiative spricht in einer Presseerklärung von einem "absurden Strafbefehl". Bei einer öffentlichen Veranstaltung, als solche war die AfD-Diskussion in der Stadtbücherei beworben, könne einem unliebsamen Zuschauer nicht einfach so Hausverbot erteilt werden. Zumal von Csaszkóczy keinerlei Störung ausgegangen sei. Der Prozess beginnt am morgigen Dienstag um 8.30 Uhr im Amtsgericht.