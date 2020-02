Von Jonas Labrenz

Heidelberg. 260.000 Euro Provision strich Herbert K. (Name geändert) zwischen 2015 und 2018 ein – von einer einzigen Kundin, deren Wertpapierdepot er als Vermögensberater betreute. Das Depot der Frau bei der Deutschen Bank in Heidelberg schrumpfte in dieser Zeit von rund einer halben Million Euro auf etwa 160.000 Euro. Sein bisheriges Einkommen als Selbstständiger bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) sei ihm zu gering gewesen, "und da bin ich der im Nachhinein dummen Vorstellung angehangen, es müsste etwas mehr kommen", sagte der 66-Jährige am Dienstag beim Prozess am Amtsgericht.

Untreue in 201 Fällen wirft die Staatsanwaltschaft K. vor. Um seine Provision zu erhöhen, hat er – so die Staatsanwaltschaft – unnötige An- und Verkäufe von Investmentfonds-Anteilen durchgeführt. K. kassierte immer dann, wenn er neue Anteile kaufte. Dafür musste er andere verkaufen – beides zum Nachteil der alten Dame. Ihr gegenüber hatte K. behauptet, die An- und Verkäufe seien erforderlich gewesen.

2018 flog alles auf. Die Tochter der Depotbesitzerin ging im April zum Polizeirevier Süd und zeigte den Berater an. Die Anzeige landete bei der Kriminalpolizei in Mannheim, im August stand die Polizei vor seiner Tür, durchsuchte sein Haus – und K. gestand. Die Tochter war auf die Unstimmigkeiten gestoßen, weil sie sich nach dem Tod des Vaters einen Überblick über die Finanzen verschafft hatte. Sie kümmerte sich auch darum, dass ihre Mutter nach einer außergerichtlichen Einigung mit der Deutschen Vermögensberatung 310.000 Euro zurückbekam. Den Gesamtschaden schätzte die Tochter auf rund 400.000 Euro – im Vergleich zu einer seriösen Verwaltung, bei der das Depot der Mutter aufgrund der Entwicklung der Kapitalmärkte vermutlich sogar im Wert gestiegen wäre.

Der Schaden durch die Provision war sogar größer als die 260.000 Euro, die K. selbst einstrich. Insgesamt wurden 300.000 Euro Courtage fällig, von denen 40.000 Euro an DVAG-Mitarbeiter gingen, die in der Hierarchie höher als K. standen.

Bereits 2005 kam K. über Umwege zur DVAG. Einige berufliche Stationen hatte der Akademiker bereits hinter sich, als er 2004 arbeitslos wurde. Hunderte Bewerbungen habe er geschrieben, 20 Vorstellungsgespräche bekommen, nie Erfolg gehabt: "Ich war denen zu teuer", sagte K. Als Minijobber telefonierte er danach Arbeitgeber ab, um Praktika für Schüler zu organisieren. Dabei lernte er jemanden von der DVAG kennen und stieg bald ein.

K. verdiente ordentlich: "Anfangs war es gar nicht schlecht." Doch, um weiter zu kommen, hätte er entweder andere Depotverwalter für die DVAG oder sehr viele Kunden akquirieren müssen. Beides gelang K. nicht so, wie er es sich gewünscht hätte. 2010 habe er monatlich 1500 bis 1600 Euro verdient: "Das war nicht so doll."

Als K. 2015 anfängt, die Bewegungen im Depot künstlich zu beschleunigen, fällt mehr für ihn ab. Er habe schon gemerkt, dass er mehr Geld in der Hand habe. "Es ist aber nicht so, dass ich gelebt hätte wie die Made im Speck."

K. ist mittlerweile Rentner und verdient sich etwas Geld mit dem Verkauf von Versicherungen dazu. "Wir haben nicht feststellen können, dass der Angeklagte es hat krachen lassen", sagt Richterin Walburga Englert-Biedert am Ende des Prozesses. Wo das Geld hingeflossen ist, blieb offen. Weil der 66-Jährige aber ein Geständnis ablegte, verurteilte Englert-Biedert ihn zu einer Haftstrafe von zwei Jahren – ausgesetzt zur Bewährung – und einer Zahlung von 20.000 Euro an die öffentliche Kasse.