Heidelberg. (jola) Pitbull Terrier gelten in Baden-Württemberg grundsätzlich als besonders gefährlich und aggressiv – und damit als "Kampfhunde". Vor dem Amtsgericht wollte sich jetzt ein 54-Jähriger gegen ein Ordnungsgeld der Stadt wehren: Seine Blue Line-Pitbull-Hündin hatte zehn Welpen, mindestens zwei davon hat er zu früh an die neuen Halter übergeben und damit viel zu früh von ihrer Mutter und den Geschwistern getrennt.

"Seines Wissens nach waren die Welpen mindestens acht Wochen alt", betonte der Verteidiger des 54-Jährigen. Dieses Alter müssen die Hunde mindestens haben, um von ihrer Mutter getrennt zu sein. Doch die Stadt hatte etwas anderes ermittelt: Die am 20. Dezember 2018 geborenen Hunde wurden schon im Alter von fünf bis sechs Wochen abgegeben.

Der 54-Jährige versuchte eine Erklärung: Er habe die Tiere ja nicht gezüchtet – die Zucht von Kampfhunden ist in Baden-Württemberg verboten – "das war ein Unfall". Dann habe seine Hündin mehr Junge bekommen als sie Zitzen habe und sei schließlich auf die Kleinen losgegangen. Da sei ihm klar geworden: "Spätestens jetzt müssen sie weg", erklärte er. Die Stadt setzte ein Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro an, er wäre mit 200 Euro zufrieden, so sein Verteidiger. Sein Mandant habe sehr wenig Geld zur Verfügung – und mit neuen Verstößen müsse man ja auch nicht mehr rechnen. Denn die Pitbull-Hündin sowie ein übrig gebliebenes Jungtier wurden beschlagnahmt. "Aus anderen Gründen", wie der Verteidiger des Mannes erklärte.

Noch bevor der erste Zeuge vernommen wurde, machte Richterin Britta Nagel dem Angeklagten wenig Hoffnung: "Ich glaube, Sie sind da gut weggekommen." Aus den Akten ergebe sich, dass die Stadt eigentlich vorgehabt hatte, pro zu früh abgegebenem Hund ein Ordnungsgeld von 500 Euro anzusetzen. Er habe also Glück, nicht 1000 Euro zahlen zu müssen.

Die als Zeugin vernommene Tierärztin half dem Angeklagten auch nicht weiter. Sie kritisierte, dass der Mann die Welpen so früh weggab: "Selbst wenn die Mutter nicht genug Milch gehabt hätte, wäre das nicht korrekt." Die Hunde lernten in der Zeit ihr Sozialverhalten. Eine frühe Trennung sei schädlich: "Das kann schon Verhaltensänderungen nach sich ziehen." Selbst wenn die Mutter aggressiv geworden sei, sollten die Welpen zumindest in einer Gruppe zusammenbleiben. Die Tierärztin war es auch, die dafür gesorgt hatte, dass der Mann aufflog, nachdem sie den jungen Hund ihrer Kundin meldete. Die Käuferin wurde ebenfalls als Zeugin vernommen und berichtete vom Kauf. Sie hatte schon eine Anzahlung für den etwa 300 Euro teuren Hund geleistet und habe ihn plötzlich abholen sollen – zu früh, wie auch sie gewusst habe. Wenn sie sich weigere, würde er den Hund weiterverkaufen, soll der 54-Jährige gesagt haben: "Das war schon ein unter Druck setzen."

Bevor die Amtsveterinärin, die zweite Käuferin und Mitarbeiter des Ordnungsamtes aussagen konnten, zog der 54-Jährige seinen Einspruch zurück. Es bleibt also dabei: Er muss 500 Euro zahlen.