Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es ist ein Lehrstück, dass man seinen "letzten Willen" am besten vor dem Notar formulieren und im Nachlassregister eintragen lassen sollte. Die Rede ist von einem aktuellen Zivilprozess am Heidelberger Landgericht, bei dem es um den Nachlass eines alleinstehenden Ehepaares und den Vorwurf der Erbschleicherei geht.

Das Vermögen, um das gestritten wird, ist enorm: Der Wert allein der Immobilien wird vom Steuerberater des Paares auf 20 Millionen Euro geschätzt. Es handelt sich um ein Feriendomizil im Odenwald, eine Eigentumswohnung und zehn Mehrfamilienhäuser in Heidelberg. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Konkret bezweifeln der Kläger, ein Neffe des verstorbenen Ehepaares, und sein Anwalt Mario Nöll die Echtheit zweier handschriftlicher Testamente, denen zufolge eine Frau als Erbin eingesetzt wird, die sich zunächst als Hausverwalterin um die Geschäfte des Onkels und der Tante, später aber auch um deren Haushalt kümmerte. Nicht umsonst, angeblich hat sie für ihre Dienste 5000 Euro im Monat kassiert.

Trotzdem steht auf dem Testament der Tante: "Ich habe mir immer eine Tochter wie sie gewünscht." Die "Betreuerin" solle nach dem Tod des Ehepaares das gesamte Vermögen bekommen. Datiert ist es auf den 26. Dezember 2013.

"So ein Testament lädt zu Zweifeln ein", weiß Richter Thomas Henn: "Aber es könnte auch wirksam sein." Und so vernahm er am Donnerstag alle neun Zeugen, die Rechtsanwalt Nöll benannt hatte. Es ging um die Frage, ob die Nachlassgeberin Ende 2013 noch testierfähig war, oder ob sie bereits so dement war, dass ein Testament aus dieser Zeit ungültig sein muss. Möglicherweise, so glaubt Rechtsanwalt Nöll, könnte das Dokument gefälscht worden sein.

Die Beklagte hatte das Ehepaar 1999 kennengelernt, als sie von ihm einen Laden anmietete. 2005 musste sie zwar ihr Geschäft aufgeben, der Kontakt sei aber nie abgebrochen. Dass die Rentner Hilfe brauchen, sei ihr Anfang 2013 bei einem Besuch bewusst geworden. Der Mann lag damals regungslos im Keller, weil er zu viele Schmerzmittel genommen hatte.

Als es dem Rentner wieder besser gegangen sei, habe er ihr angeboten, mit ihr die Hausverwaltung für die vielen Mietshäuser zu übernehmen. Mit dem nach und nach schlechter werdenden Gesundheitszustands des Ehepaares habe sie immer mehr Aufgaben übernommen: "Am Ende habe ich sogar beide gewaschen."

"Ich bin immer davon ausgegangen, dass alles an die Stiftung geht", sagt die Beklagte. Diese Stiftung, die im Jahr 2008 von dem kinderlosen Ehepaar gegründet worden war, erhebt in dem Prozess ebenfalls Ansprüche auf das Erbe. Denn das Ehepaar hatte vielen Freunden erzählt, dass sie ihr Vermögen nach dem Tod dort anlegen wollten. Damit sollten Initiativen und Projekte für Ältere gefördert werden.

Das menschliche Drama, das sich vor dem Streit um das Erbe abspielte, ist vielschichtig. Freunde des Ehepaares behaupteten gestern, dass sich die "Betreuerin" immer mehr in das Leben der beiden gedrängt habe. Jeder Kontakt zu den beiden sei unterbunden worden.

Unvorstellbar für die Zeugen ist auch, dass das Ehepaar getrennt voneinander Testamente aufgesetzt habe. Selbst der Hausarzt der beiden bestätigt: "Ohne ihren Mann brachte die Frau nichts mehr auf die Reihe. "Im Dezember 2017 starb der Mann, seine Frau im August 2018. Seit Januar ist eine Nachlasspflegerin eingesetzt, keine der streitenden Parteien kann auf das Vermögen zugreifen. Nun sollen ein grafologisches und ein kriminaltechnisches Gutachten eingeholt werden, um die Echtheit der Testamente zu überprüfen. Am 16. August soll das Urteil verkündet werden.