Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Mit einer zerschlagenen Bierflasche soll eine 35-Jährige bei einem Trinkgelage versucht haben, eine Bekannte zu töten. Der Schnitt in den Hals verfehlte nur knapp die Schlagader. Doch der 13-jährige Sohn des Opfers soll mit einem beherzten Schlag auf den Kopf der Angreiferin Schlimmeres verhindert haben. Die Angeklagte indessen stellt den Tathergang ganz anders dar. Seit Dienstag muss sie sich vor dem Landgericht verantworten.

Laut Staatsanwaltschaft eskalierte die kleine Feier am 22. August letzten Jahres: Mehrere Bekannte und Freunde hätten in einer Wohnung in Kirchheim Bier getrunken, als es zum Streit zwischen den beiden Frauen gekommen sei. Als die 36-Jährige mit ihrem später hinzugekommenen Sohn gehen wollte, sei die Angeklagte den beiden mit einer Bierflasche ins Treppenhaus gefolgt, habe diese auf dem Geländer zerschlagen und sei mit dem spitzen Flaschenhals auf die Frau losgegangen. Einem Zeugen sei es zwar gelungen, ihr den Gegenstand aus der Hand zu winden, doch im Gerangel habe die Angeklagte mit einer Scherbe zugestochen. Der Schnitt war zehn Zentimeter lang, fünf Millimeter tief und verfehlte die Schlagader nur knapp. Dabei soll die Angreiferin gedroht haben: "Ich töte dich." Der Sohn des Opfers habe sich eine Flasche geschnappt und der Angeklagten damit auf den Kopf geschlagen, sodass sie von anderen Zeugen weggezogen werden konnte. "Lebensgefahr bestand nicht", so Staatsanwältin Christiane Vierneisel.

Die Angeklagte schildert es ganz anders: Nicht sie, sondern der 13-Jährige habe seine Mutter mit der Glasscherbe in den Hals geschnitten. Ihre Bekannte habe schon in der Wohnung mit "unangenehmen Geschichten" angefangen und dort von ihrer lesbischen Beziehung erzählt. Das habe den Männern gefallen – ihr aber nicht. Deshalb seien sie das erste Mal aneinandergeraten. Irgendwann habe dann der 13-Jährige mit einer Bierflasche auf sie eingeschlagen: "Mehr als zehnmal." Die Angeklagte vermutet, die Mutter habe ihm erzählt, dass sie sie geschlagen habe. Als Mutter und Sohn dann gingen, sei sie hinterher, um sie zur Rede zu stellen und zu fragen, warum sie ihm so etwas erzähle. Der 13-Jährige habe dann die Flasche zerschlagen und sei auf sie losgegangen. Sie habe sich hinter seiner Mutter versteckt, die er dann versehentlich verletzt habe.

Der Vorsitzende Richter Jochen Herkle war angesichts der in den Akten vermerkten Zeugenaussagen wenig überzeugt: "Es gibt niemanden, der ihre Geschichte stützt", erklärte er ihr. "Die Zeugen erzählen alle eine andere Geschichte." Warum sollten sie lügen? Weil sie alle den 13-Jährigen schützen wollten, behauptete die Angeklagte.

Die 35-Jährige war bei der Tat betrunken – noch Stunden später wurde über ein Promille nachgewiesen. "Wenn ich ein Bier trinke, dann höre ich nicht mehr auf", sagte sie. Staatsanwältin Vierneisel versuchte, ihr klarzumachen, dass statt einer hohen Strafe auch eine Entziehungskur angeordnet werden könne und sie damit noch eine Perspektive habe. Dafür müsse sie aber zu ihrer Tat stehen. "Alkohol hat in ihrem Leben eine ganz schlimme Rolle gespielt", so Vierneisel. Auch Jens Klein, der das Opfer vertritt, sprach ihr gut zu: "Ich sitze als Verteidiger oft auf ihrer Seite des Gerichtssaals und kann mir vorstellen, was in Ihnen vorgeht."

Die 35-Jährige ging jedoch nicht darauf ein und änderte ihre Aussage nicht. Danach sagten unter anderem das Opfer, der 13-Jährige und der Mann aus, der der Angeklagten den Flaschenhals aus der Hand gewunden haben soll. Ihre Aussagen waren teils widersprüchlich. In einem waren sich aber alle einig: Die Angeklagte habe die Flasche zerschlagen und sei damit auf das Opfer losgegangen.