Von Jonas Labrenz

Während eines Interkontinentalfluges hat sich ein 40-jähriger Heidelberger an seiner jungen Sitznachbarin vergangen, als diese neben ihm schlief. Er wurde am Dienstag am Heidelberger Amtsgericht wegen Vergewaltigung zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Für die Frau sei es ein "Horrorerlebnis" gewesen, sagte Richterin Walburga Englert-Biedert in der Urteilsbegründung. Die Tat fand bereits am 1. Mai 2019 statt, die Verhandlung musste allerdings coronabedingt verschoben werden, weil die Frau für den Prozess aus den USA anreisen musste.

Susan T. (Name geändert) nahm den Flug von Atlanta nach Stuttgart, um ihren Mann zu besuchen. Als sie feststellte, dass sie einen Platz in der Mitte einer Dreierreihe hatte, versuchte sie noch, einen anderen zu finden. Doch die Economy-Klasse war ausgebucht. Sie setzte sich also neben den späteren Angeklagten, man unterhielt sich, er half ihr mit ihrem Bildschirm, der viel zu laut eingestellt war.

Nach dem Abendessen wurde das Flugzeug abgedunkelt, Susan T. setzte sich ihre Schlafmaske auf, setzte ihre Ohrenstöpsel ein und breitete eine Decke über sich aus. Sie war zu der Zeit viel mit dem Flugzeug unterwegs und nahm zwei Tabletten Melatonin ein, ein natürliches Mittel, um schlafen zu können und so dem Jetlag vorzubeugen.

Ein plötzlicher Schmerz ließ sie wenige Stunden später aufwachen. "Er hatte seine Hand in mir", sagte sie vor Gericht. Sie stieß ihn weg, er habe ihr gesagt, sie mache ihn verrückt, sie sollten Freunde sein. Sie wollte zur Toilette, er habe sie aber erst nicht gelassen und sei ihr dann hinterher. Dort schrieb sie ihrem Mann, was passiert war. Der antwortete prompt und sagte ihr, sie solle die Flugbegleiter und die Polizei alarmieren. Als sie aus der Toilette kam, stand der Mann immer noch da. Sie sei dann auf dem Gang geblieben: "Ich wollte nicht zurück auf meinen Platz." Die Flugbegleiter wollten ihr aber keinen anderen anbieten, sodass sie auf dem Boden sitzen blieb. Erst nachdem sie sich immer wieder geweigert hatte, zum Platz zurückzukehren, durfte sie in die Business-Klasse wechseln. Beim Aussteigen wartete bereits die Polizei. "Sie wirkte sehr betroffen. Verängstigt, würde ich schon fast sagen", erinnerte sich ein Polizeibeamter. "Sie war fix und fertig. Sie stand neben sich", sagte eine andere Polizistin aus. Der Mann dagegen habe einen ruhigen Eindruck gemacht, "nicht schockiert oder überrascht", so ein anderer Polizist.

"Ich habe nirgendwo etwas mit ihr gemacht", sagte der Angeklagte. Es sei ein normaler Flug gewesen. Seine Sitznachbarin sei nach einem Toilettengang nicht mehr an ihren Platz gekommen, aber er habe nichts damit zu tun. Warum er jetzt hier sitze, "dafür habe ich keine Erklärung".

Nach der Landung wurde Susan T. in einem Krankenhaus untersucht, es wurden DNA-Proben bei ihr und dem Angeklagten genommen. Seine DNA wurde an ihrem Unterbauch und im Genitalbereich gefunden. An seinen Fingern waren dagegen kaum Spuren festzustellen, nicht einmal seine eigenen.

Das Gericht war überzeugt von der Schuld des Angeklagten. Susan T. habe keinerlei Belastungstendenzen gezeigt, habe gar kein Motiv, einen Unbekannten zu beschuldigen und habe gewusst, was auf solche Anschuldigungen folge. Allein die Untersuchung im Nachgang der Tat sei "kein Spaziergang" gewesen, so Richterin Englert-Biedert. Dazu kämen die DNA-Spuren. "Es ist alles stimmig", sagte sie. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.