Heidelberg. (dns) Eigentlich ging es am Freitagnachmittag ziemlich hektisch zu in der Heidelberger Hauptstraße: Kurz vor Weihnachten hatten viele Menschen bereits frei und nutzten die Zeit für letzte Erledigungen vor dem Fest. Doch die Klima-Aktivisten von "Extinction Rebellion" (XR) durchbrachen den Trubel zumindest für ein paar Minuten.

Um kurz nach 16 Uhr blockierten sie vor der C & A-Filiale nicht nur die halbe Fußgängerzone mit überdimensionierten Geschenken und sangen mit 50 Menschen abgeänderte Weihnachtslieder, die auf die Klima-Krise aufmerksam machen sollten: "Oh Tannenbaum, wie gelb sind deine Blätter" und "Leise steigt CO2" schallte es durch die Hauptstraße.

Für die meiste Aufmerksamkeit sorgten jedoch sechs junge "Rebellen" – zwei Frauen und vier Männer –, die sich nur in Unterhosen bekleidet ins Schaufenster der Modekette stellten. "Heute Mode, morgen Müll" hatten sie auf ihre Körper geschrieben. "Klima über Profit" oder: "Fast Fashion kills". Kein Wunder, dass die meisten Passanten stehen blieben. Viele zückten ihr Smartphone, einige spendeten spontan Beifall.

"Wir sind heute hier, weil wir frustriert sind", erklärte Jonah Mende von XR die Aktion. "Die Textilindustrie verursacht mehr CO2 als alle internationalen Flüge und Schifffahrten zusammen." Gleichzeitig lande ein Großteil der Klamotten, die oft unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt würden, schnell wieder im Müll. Doch es gehe ihm und seinen Mitstreitern gar nicht darum, Einzelne zu kritisieren: "Wir sehen die Politik in der Verantwortung. Und auf die wollen wir Druck machen."

Dazu setzt die Klima-Bewegung immer wieder auf Aktionen des zivilen Ungehorsams. Im Frühjahr besetzte XR mehrmals die Theodor-Heuss-Brücke, einmal wurde die Blockade von der Polizei aufgelöst. Die musste gestern nicht einschreiten: Nachdem die Aktivistinnen und Aktivisten gut fünf Minuten im Schaufenster gestanden waren, forderte eine Mitarbeiterin des Ladens sie auf, zu gehen. Sie kamen der Bitte nach und stellten sich noch drei Minuten in die Kälte.

"Ich musste überhaupt nicht darüber nachdenken, ob ich mitmache", betonte die Pädagogin Tabea im Anschluss. "Ich finde es nicht okay, dass so viel gekauft wird, was danach nicht genutzt wird", so die 24-Jährige. Gerade als Frau könne sie mit einer solchen Aktion für Aufmerksamkeit sorgen: "Brüste sind immer noch ein Tabu. Das kann man ja auch mal nutzen."

Das tat sie gestern, weil sie in der Vorweihnachtszeit ein Zeichen setzen wollte gegen den wachsenden Konsum. Denn die Modeindustrie produziere jährlich immer mehr und gefährde damit den Planeten: "Wir steuern da auf eine riesige Krise zu. Und wenn wir nicht bald handeln, ist sie nicht mehr zu stoppen."