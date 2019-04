Heidelberg. (van) 12.400 Likes. Das erntet Til Schweiger für ein Selfie, das er über die Osterfeiertage auf Instagram gepostet hat. Darauf zu sehen: der Schauspieler, im Hintergrund das Heidelberger Schloss.

Schweiger lässt es sich in der Stadt gut gehen, wie auf weiteren Posts zu sehen ist: Mal trinkt er ein kühles Bier in der Altstadt, mal grinst er zusammen mit seinem Freund Jürgen B. Harder, der Partner von Franziska van Almsick, in die Kamera.

Wer den Promi bei seinem Kurztrip am Wochenende verpasst hat, wird wohl keine Chance mehr haben, ihn durch die Stadt schlendern zu sehen. Schweiger ist nämlich schon abgereist. Mit den Worten "Good bye Heidelberg" hat sich der TV-Star von seinen Heidelberger Followern bereits am Sonntag verabschiedet.