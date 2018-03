Heidelberg. (ejs) Mittwochnachmittag, eine Straßenbahn fährt durch Heidelberg. Drinnen sitzen und stehen Leute, alles wie immer eigentlich. Aber eins fällt dann doch auf: Es ist ziemlich ruhig - bis auf die Stimme der Schriftstellerin Marion Tauschwitz, die aus den an der Decke angebrachten Lautsprechern kommt. Wie es sich für eine Unesco-Literaturstadt gehört, gab es zum Welttag der Poesie eine einmalige Aktion: Eine historische Straßenbahn der RNV drehte vier Stunden lang ihre Runden durch Heidelberg - und darin lasen 17 Heidelberger Autorinnen und Autoren aus ihren Werken. Zusteigen konnte jeder gratis, etwa am Bismarckplatz oder am Betriebshof - und natürlich an der Stadtbücherei.

In der Bahn ist die Stimmung entspannt. Die Zuhörer trinken Bier oder Apfelschorle, während sie einem Liebesgedicht lauschen. Die Autoren sitzen mitten im Publikum. Gäste steigen munter ein und aus. Manche bleiben nur für eine Lesung, aber die meisten drehen gleich mehrere Runden. Und sie sind begeistert: "Ich mag Straßenbahnen, ich mag Literatur - das ist eine gute Kombination", sagt der 32-jährige Achim Hildenbrand.

Auch Gabi Kraus-Girmann lobt: "Es ist eine tolle Idee." Die meisten sind spontan gekommen. "Sollte man öfter machen," findet auch Claudia Ernst. Und sie hat gleich eine neue Idee: Man könne doch auch Poetry Slams in der Straßenbahn veranstalten.

Unterdessen schaut Claudia Schmid plötzlich hektisch von ihrem Buch auf: "Ist meine Zeit schon um, sind wir schon an der Stadtbücherei?" Die Autorin hat Glück, ein paar Minuten hat sie noch, bis der nächste Autor zusteigt. Die Literaten sind begeistert von dem Format. "Mit der Bahn durch die Stadt fahren und lesen, das ist schon sehr schön", meint etwa der Schauspieler Jean-Michel Räber, der gemeinsam mit Ingeborg von Zadow liest.

Die RNV scheint Literatur zu mögen, denn schon seit Dezember fährt sie in Heidelberg Gedichte spazieren - sie sind in den ganz normalen Straßenbahn-Waggons angebracht. Noch bis Ende des Jahres läuft die Aktion "Poesie unterwegs".