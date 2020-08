Von Peter Wiest

Heidelberg. Es ist eine der attraktivsten Event-Locations in Heidelberg – mit einem atemberaubenden Blick über die halbe Stadt bis zum Schloss. Im Obergeschoss der Print Media Academy (PMA) residiert seit 2014 das "Level 12": Kein öffentlicher Restaurantbetrieb, sondern eine "Event- und Catering GmbH", wie es offiziell heißt. Private Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage oder Weihnachtsfeiern finden hier regelmäßig statt, aber auch Firmen-Events, Kongresse und Präsentationen.

Bis zum März dieses Jahres florierte der Betrieb des 58-jährigen Gerhard Niedermair. 2014 hatte er die Räumlichkeiten von Sternekoch Manfred Schwarz übernommen, der im zwölften Stockwerk der PMA sein Restaurant "Schwarz" betrieben hatte. Etwa 100 Veranstaltungen mit jeweils bis zu 180 Personen fanden im "Level 12" jährlich statt, sagt Niedermair. Rund 20 Fest- und Teilzeitkräfte sowie weitere 50 Aushilfskräfte waren nötig, um dies sowie die etwa 400 Catering-Aufträge zu bewältigen, die pro Jahr noch dazukamen.

Ein absoluter Höhepunkt im Jahresablauf war stets zum Saisonende der Fußball-Bundesliga eine große Party der TSG Hoffenheim. Diese musste aber 2020 ausfallen, nachdem seit dem 17. März praktisch der gesamte Betrieb stillsteht. Wie zahllose andere Unternehmen musste auch das "Level 12" der Corona-Krise Tribut zollen – und wird noch bis Ende August geschlossen bleiben.

Und auch wenn es dann noch einmal öffnen wird und es in den kommenden Monaten wieder fast wie gewohnt zahlreiche Veranstaltungen geben soll: Wie Niedermair jetzt bekannt gab, wird für das "Level 12" in der PMA Mitte 2021 so oder so das letzte Stündchen schlagen: Für die eigentlich bis 2028 laufende Pacht habe er im gegenseitigen Einvernehmen mit den Heidelberger Druckmaschinen jetzt einen Auflösungsvertrag zum 30. Juni 2021 geschlossen. "Damit wird meine Tätigkeit im Level 12 und als Exklusiv-Caterer definitiv enden", sagt Niedermair.

Corona habe diese Entscheidung "sicherlich mit beeinflusst", begründete er den Entschluss. Die Frage, ob darüber hinaus auch die Tatsache mit dafür ausschlaggebend war, dass die Heidelberger Druckmaschinen selbst auch ihre letzten in der PMA noch tätigen Mitarbeiter aus Heidelberg abgezogen haben und das Gebäude wohl verkaufen werden, lässt Niedermair unbeantwortet.

Laut Heideldruck-Sprecher Thomas Fichtl gibt es bei dem Unternehmen seit längerem "strategische Überlegungen, uns von Liegenschaften zu trennen, die nicht mehr mit uns zu tun haben", wie er auf Anfrage sagt. "Und das Gebäude hier hat nun mal nicht mehr den repräsentativen Zweck, den es mal hatte", erläutert er mit Blick auf die PMA. Der Verkauf sei deshalb "zumindest eine Option". Veranstaltungen im "Level 12" würden jedoch bis zum 30. Juni 2021 durchaus noch möglich sein, so Fichtl.

Dass dies ab 1. September tatsächlich wieder der Fall sein wird, davon ist Gerhard Niedermair überzeugt. Buchungen für sein "Level 12" hat er bereits zahlreiche ab diesem Zeitpunkt. "Und aufgrund der Größe der Räumlichkeiten und des Luftaustauschsystems sind dann bei uns Veranstaltungen trotz Corona auf Basis der Empfehlung des Robert Koch-Instituts problemlos machbar", erläutert er.

Mitte nächsten Jahres wolle er dann auf jeden Fall noch eine große Abschiedsparty veranstalten, so Niedermair weiter. Seine "Level 12 Event und Catering GmbH" werde im Übrigen als solche auch danach weiter bestehen bleiben. In welcher Form, dafür gebe es derzeit zwar noch keine konkreten Pläne, aber: Er habe "viele Ideen", sagt Niedermair.