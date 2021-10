Heidelberg. jus. Die Puppen tanzen wieder – nach anderthalbjähriger Corona-Pause öffnet das "Puppentheater Plappermaul" im Pfaffengrund erstmals wieder seine Türen für kleine und große Gäste. Bis Weihnachten wird im neu umgebauten Theatersaal jedes Wochenende ein anderes Stück gezeigt. Der Auftakt am Samstag, 23. Oktober, wird allerdings ohne Puppen gefeiert. Dafür steht "Maximus, der Magier", der schon häufiger im Plappermaul-Theater aufgetreten ist, mit seinem Zauberprogramm für Kinder auf der Bühne.

Das Plappermaul-Team rund um Simone und ihren Mann Winfried Hildenbeutel zeigte sich erleichtert darüber, dass das Theater endlich wieder öffnen kann. "Wir sind aufgeregt und hoffen, dass die Leute uns nicht vergessen haben", sagte Simone Hildenbeutel. Sie und ihr Mann leiten das Plappermaul-Theater ehrenamtlich, und auch alle Puppenspieler sind Ehrenämtler. Aus diesem Grund läuft das Plappermaul offiziell unter der Kategorie "Amateurtheater", wofür während der Pandemie andere Auflagen als etwa für das Stadttheater oder das Kino galten, sodass auch im vergangenen Sommer keine Öffnung möglich war. Und auch zum Proben konnte sich das Team in der ganzen Zeit nicht treffen, denn auf Abstand gehen ist in der Puppentheaterkiste äußerst schwierig. "Man sitzt da unten drin sehr eng und kuschelig beieinander", so Peter Meier, zweiter Vorsitzender.

Das Plappermaul-Team hat die lange Zwangspause indes genutzt, um einen möglichst sicheren Neustart vorzubereiten. Der kleine Saal verfügt jetzt über ein modernes Abluftsystem, das mit Fördergeldern des Rettungsprogramms "Neustart Kultur" finanziert wurde. Und es gibt nun auch noch eine zweite Eingangstür, ein Online-Ticketbestellsystem und eine angepasste Einlasslogistik, um die geltende 3G-Regel zu überprüfen. Außerdem wird der Saal, in den sonst 70 Leute passen, zunächst nur zu drei Vierteln besetzt.

Erstmals zum Proben traf sich das Team ab den Sommerferien, als man etwas planen konnte. "Wir haben einen professionellen Anspruch, und das Handhaben der Puppen wird häufig unterschätzt – man muss viel üben", erklärte Hildenbeutel. Meier ergänzte: "Es ist wirklich schwierig, die Puppen zu beherrschen." Das liege zum einen daran, dass die Puppen keine Mimik haben, sodass deren Stimmung über Sprache und Gesten transportiert werden müsse. Zum anderen habe man als Spieler von unten einen ganz anderen Blick auf die Puppen als das Publikum.

Und nicht zuletzt muss man als Spieler auch den Arm lange in die Luft halten können. "Ich trainiere da immer mit einer großen Wasserflasche zu Hause", erklärte Annemarie Weber, die mit ihrer Pensionierung zu dieser Kunstform fand. Wie alle Puppenspieler freue sie sich sehr auf die Wiedereröffnung des Plappermauls, denn für sie sei es immer etwas Besonderes, wenn nicht nur die Kinder in den Bann der Puppenwelt gezogen würden, sondern auch deren Eltern und Großeltern.

Info: Tickets können im Internet unter www.puppentheater-plappermaul.de/ticketshop oder an der Theaterkasse erworben werden.