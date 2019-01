Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Vier Spieler rennen dem Ball hinterher und versuchen ein Tor zu schießen. Im Strafraum wird ein Stürmer vom Gegner brutal zu Fall gebracht. Was beim normalen Fußball zu einer Roten Karte geführt hätte, ist beim Bubbleball ausdrücklich erwünscht. Und auch wenn die Spieler hier schon mal meterweit durch die Luft fliegen - fallen tun sie dank der mit Luft gefüllten Bubbles weich.

Bereits zum fünften Mal veranstaltete die Sportfachschaft der Pädagogischen Hochschule ihr jährliches Bubbleball-Turnier. In diesem Jahr traten acht Teams mit kuriosen Namen wie "Wadenkrampf" und "Energie Kopfnuss" gegeneinander an. Die Regeln sind denkbar einfach: Wie beim normalen Fußball wetteifern zwei Mannschaften um den Ballbesitz. "Das Team, das die meisten Tore schießt, hat gewonnen", erklärt Sonderpädagogikstudent Jonas, der gemeinsam mit seinem Kommilitonen Dennis die Organisation des Turniers übernahm. Anders als beim Fußball gibt es hier pro Team nur vier Spieler - von denen man während des Spiels aber nur wenig sieht: Sie stecken nämlich in aufblasbaren, transparenten Bällen aus Plastik, die über Kopf und Oberkörper gestülpt werden.

Jedes Spiel dauert sechs Minuten. Das hört sich zwar wenig an, aber bereits nach wenigen Minuten sind die Sportler schon völlig außer Puste. "Von außen sieht das einfach aus, tatsächlich ist es aber sehr anstrengend, mit diesen Bubbles zu rennen", stellt Jonas klar. Die Bälle seien zwar sehr leicht, durch das Plastik schwitze man dafür aber umso mehr. Die schlechte Sicht und die eingeschränkte Bewegungsfreiheit der Beine machen es schwierig, den Fußball zu kontrollieren - und dann sind da ja auch noch die Mitspieler, die einen mit ihren Bubbles zu Seite drängen und den Ball wieder abjagen. Und dann verdeckt auch noch der Torhüter mit seiner Bubble einen Großteil des Tors. Mit einem beherzten Schubser kann man ihn aber zum Glück leicht außer Gefecht setzen.

Genau dieser Körpereinsatz macht für die Spieler auch den Reiz beim Bubbleball aus: "Saugeil, einfach mal gegen andere zu schmettern, mit einer Schicht aus Plastik und Luft dazwischen, das macht schon Laune", findet Lehramtsstudent Michael vom Team "Energie Kopfnuss".

Besonders beim Anpfiff, wenn alle Spieler auf den Ball zustürmen, geht es deutlich robuster zu als beim gewöhnlichen Fußball: Mit einem lauten Knall prallen zwei Bubbles aufeinander und schon kugelt ein Spieler - im wahrsten Sinne des Wortes - quer über das Spielfeld. "Das sieht relativ brutal aus, wenn man die Regeln ernst nimmt, ist das Verletzungsrisiko aber sehr gering", erklärt Jonas. Das Fair Play steht im Vordergrund: "Wichtig ist, dass man nicht von hinten rammt, wenn man den Stoß nicht kommen sieht, ist das natürlich viel gefährlicher, als wenn man frontal getroffen wird. Außerdem darf man auch nur den ballführenden Spieler schubsen", so Jonas. Beim Fall federn die Bubbles selbst wie ein Airbag den Sturz ab. Verletzt habe sich bei den Turnieren bisher noch niemand, betonen die beiden Organisatoren.

Nach rund sechs Stunden schweißtreibender Action standen dann auch die Sieger des Turniers fest: Aufs Treppchen haben es "Ankis Keulen" (Platz 3) und das Team "Buddy" (Platz 2) geschafft. Sieger des Turniers war das Team "Beta", das erschöpft aber glücklich seinen Pokal entgegennahm. "Ich bin wirklich platt, weil das echt super anstrengend ist, immer diese Bubble mit sich herum zu tragen", meint Lehramtsstudent Dennis, einer der Sieger. Wie die anderen Teilnehmer hatte aber auch er jede Menge Spaß und will im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder mitmachen - schließlich müsse der Titel ja verteidigt werden.