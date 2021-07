Heidelberg. (pol/mün) Fast sechs Wochen nach Ausschreitungen auf der Heidelberger Neckarwiese legt die Polizei eine erste große Bilanz ihrer Ermittlungsarbeit vor. Und geht mit Fotos an die Öffentlichkeit, um mit Hinweisen aus der Bevölkerung zwei Tatverdächtige ausfindig zu machen.

> Was geschah in der Nacht zu Pfingstsonntag: Etwa 1000 Menschen feierten auf der Neckarwiese. Als Polizisten nach 1 Uhr wegen Ruhestörung einschritten, weigerten sich etwa 70 Personen zu gehen und randalierten. Etwa 300 weitere Besucher sollen sich mit ihnen solidarisiert haben.

> Die Polizeibilanz dieser Nacht: Eine verletzte Polizeibeamtin und ein verletzter Polizeibeamter, acht beschädigte Dienstfahrzeuge, erhebliche Beschädigungen an einer Toilettenanlage, an Parkbänken, an Tischen, an einem Verkaufsstand von Schaustellern sowie an einem mobilen Corona-Testzelt mit einem Gesamtschaden von etwa 47.000 Euro.

> Die Reaktion der Polizei: Es wird die Ermittlungsgruppe "Neckarwiese" gegründet. Mit 21 Beamten der Kriminal- und Schutzpolizei, darunter Spezialisten aus den Bereichen Kapitalverbrechen, Cybercrime und Multimediaforensik sowie Jugendkriminalität, arbeitet sie seither an der Aufklärung der Geschehnisse. Bei den Ermittlungen wurde auch eine spezielle Software zur Gesichtserkennung und besonders befähigte Polizisten zur Wiedererkennung von Personen, sogenannte Super-Recognizer, eingesetzt.

> Wohnungsdurchsuchungen: Bei den Ermittlungen wurden bislang über 20 Wohnungen durchsucht, umfangreiches Beweismittel, darunter 21 Mobiltelefone, beschlagnahmt.

> Fotos und Videos als Beweismittel: 250 übermittelte Videoaufzeichnungen in einer Datenmenge von über einem Terabyte wurden ausgewertet. Außerdem gingen knapp 50 Hinweise ein, denen die Ermittler nachgehen.

> Die Ermittlungsergebnisse: Zwischenzeitlich konnten 13 Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 22 Jahren ermittelt werden. Sie stammen aus dem Landkreis Karlsruhe, aus Mannheim, Heidelberg, dem Rhein-Neckar- und dem Hohenlohekreis. Gegen sie hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg Ermittlungsverfahren unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs eingeleitet.

> Die Reaktion der Stadt Heidelberg: Gegen sämtliche Beschuldigte werden seitens der Stadt Heidelberg Aufenthaltsverbote für Bereiche des Stadtgebiets bzw. für das Neckarvorland geprüft und wurden teilweise bereits erlassen. Für die Neckarwiese wurden zeitweise Aufenthaltsverbote verhängt. Derzeit wird über eine Verschärfung der Nutzungsordnung der Neckarwiese diskutiert.

> Haftbefehle erlassen: Gegen zwei der 13 Beschuldigten wurden Haftbefehle erlassen. Einer der beiden Haftbefehle, der sich gegen einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Karlsruhe richtet, wurde in Vollzug gesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat zwischenzeitlich die Anklage beim Jugendschöffengericht erhoben. Gegen einen weiteren 19-Jährigen aus dem Landkreis Karlsruhe wurde der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Diese beiden Tatverdächtigen konnten die Ermittler bislang nicht identifizieren. Fotos: Pol

> Wie es weiter geht: Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Neckarwiese" dauern an. Insbesondere wird bei neun weiteren Personen geprüft, ob auch gegen sie ein strafrechtlicher Anfangsverdacht besteht.

> Die Suche nach zwei weiteren Tatverdächtigen: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung und Identifizierung von zwei weiteren männlichen Tatverdächtigen. Ihre Fotos sind auf dem Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg veröffentlicht. Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.