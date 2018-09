Heidelberg. (arj) Man stelle sich vor, lauter Parkplätze in der Innenstadt wären grüne Ruheoasen, Imbissstände oder Spielplätze mit Kicker und Rutsche - bunte Farbtupfer im Einheitsgrau also. So ähnlich geht die Vision von Torsten Kliesch von Ökostadt Rhein-Neckar, der den weltweiten Aktionstag "Park(ing)day" zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und weiteren Partnern dieses Jahr in Heidelberg bereits zum dritten Mal veranstaltet. "Wir verwandeln die Parkplatzflächen in Parks. Man kann mal erleben: Wie könnte das aussehen, wenn dort keine Autos stehen", erklärt Kliesch.

Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche werden am Samstag, 22. September, von 9 bis 15 Uhr einige öffentliche Parkplätze in Mini-Parks oder Aktionsflächen umgewandelt. So können Passanten erfahren, wie Parkplätze zukünftig als Lebens- und Begegnungsräume verwendet werden können. Denn: "Der Raum gehört uns Menschen, nicht nur den Autos", stellt Kliesch fest. Viele innenstädtische Verkehrsflächen seien so sehr vom Auto eingenommen, dass eine Nutzung durch den Menschen kaum noch möglich sei. Die Aktivisten möchten den Bürgern ins Bewusstsein rufen, wie man den öffentlichen Raum anders nutzen kann. "Wir wollen nicht nur umgestalten, sondern auch mit Leben füllen. Die Menschen müssen umdenken", fordert Andreas Fröhlich vom ADFC. Der Parkplatz müsse ja nicht immer direkt von der Haustür sein.

Die Veranstalter wissen allerdings, dass sich Innenstädte in den nächsten Jahren nicht in autofreie Zonen entwickeln werden: "Wir möchten Autofahrer auch gar nicht benachteiligen, aber trotzdem die Privilegierung der Fahrzeuge zurückfahren", sagt Manfred Stindl vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). Kliesch führt die Idee weiter aus: "Weniger Autos bedeuten weniger Lärm, bessere Luft, mehr Lebensraum und Flächennutzung".

Am Aktionstag werden jeweils drei nebeneinander liegende Parkplätze an vier Orten in Heidelberg umgestaltet. Unter anderem einen begrünten Spielplatz, einen kleinen Park mit Liegestühlen und einen Umfragestand haben die Veranstalter bereits geplant. "Wir wollen nachfragen, was die Passanten von der Idee halten", so Kliesch. Die Orte sollen als Hingucker dienen und die Leute zum Nachdenken anregen.

Abgesehen von wenigen kritischen Stimmen, stieß das Projekt bisher auf viel positive Resonanz. Und Kliesch denkt schon weiter: "Wir arbeiten an einem neuen Projekt in Heidelberg. In Stuttgart gibt es schon sogenannte ,Parklets’, wo Parkplätze auch längerfristig zur Nutzung durch den Menschen gestaltet werden". Der Park(ing) Day ist am Samstag an vier Stationen in Heidelberg zu sehen: in Neuenheim an der Ladenburger Straße in der Nähe des Marktplatzes, in der Altstadt an der Ecke Märzgasse/Plöck, in Bergheim an der Poststraße vor "Red" und in Handschuhsheim an der Steubenstraße.