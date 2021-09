Heidelberg. (mbb) Wo normalerweise Autos parken, werden am kommenden Freitag Liegestühle, ein Fahrradcheck, Bodenschach und eine Mal-Ecke zu finden sein. Denn ein Bündnis von Organisationen, unter Federführung des Umweltschutzvereins Ökostadt Rhein-Neckar, organisiert zum sechsten Mal den internationalen Kampagnentag Park(ing) Day in Heidelberg. Hierbei werden von 14 bis 18 Uhr unter dem Motto "Stadt für Menschen statt für Autos" 32 Stellplätze vorübergehend in kleine Orte der Erholung und Begegnung umgewandelt.

An insgesamt 14 über das Stadtgebiet verteilten Standorten wird ein buntes Programm geboten. An vielen Stellen werden die Parkplätze beispielsweise zu kleinen Parks und Sitzecken umgewandelt, in der Poststraße 4 wird der ADFC einen Radcheck anbieten und in der Akademiestraße bietet die BUND-Jugend kostenloses Bio-Eis an.

Mit dem Park(ing) Day soll vor allem auf die Platzverschwendung durch Parkplätze in der Stadt und das Ziel einer autofreien Innenstadt aufmerksam gemacht werden. Mit der Aktion will das Bündnis zeigen, dass man den öffentlichen Raum viel besser nutzen könnte. So sollen mehr Menschen für Alternativen zum eigenen Auto, wie etwa das Fahrrad oder Carsharing, hingewiesen werden.

Das Programm wird von folgenden Organisationen gestaltet: Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC), der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), die Partei "Die Grünen", Extinction Rebellion (XR), Greenpeace, die Grüne Jugend, der Radentscheid Heidelberg, Urban Innovation und der Verkehrsclub Deutschland (VCD). Alle Standorte des Park(ing) Day Heidelberg können über die Webseite www.parkingday-hd.weebly.com abgerufen werden.