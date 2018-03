Die Frauendemonstration "One Billion Rising" mit etwa 200 Teilnehmern gestern stand - wie auch der "Women’s March" (800 Teilnehmer) fast vier Wochen zuvor - ganz im Zeichen der "Me Too"-Bewegung. Foto: Philipp Rothe

Von Marie Müller

Heidelberg. 48 Jahre hat sie geschwiegen - gestern hat sich Irmel F. auf der "One Billion Rising"-Demo frei getanzt. "Damals konnte ich mit niemandem über meine Situation sprechen. Es war auch niemand da, mit dem ich hätte sprechen können. Ich musste allein damit fertig werden. 20 Jahre brauchte ich, dieses Ereignis zu verarbeiten. Die ,Me Too’-Bewegung im letzten Jahr war die Befreiung für mich." Denn ihr wurde als junge Frau Gewalt angetan. Und genau gegen diese Gewalt wendet sich die "One Billion Rising"-Demo.

Oft fühlte Irmel F. sich einem starken gesellschaftlichen Druck ausgesetzt. "Mein Tag strukturierte sich nach den Kindergartenzeiten meiner Kinder. Von uns Frauen hat man dieses schwache Bild." Um daran etwas zu verändern, engagiert sie sich seit Langem - zum Beispiel bei "Terre des Femmes" und seit 20 Jahren auch in der SPD. Denn Irmel F. ist sich sicher: "Die bestehenden Probleme lassen sich nicht durch uns verändern. Es braucht die Politik, es braucht starke Gesetze." Damit die Politik sich dieses Themas annimmt und entsprechende Maßnahmen ergreift, müssten die Bürger ihre Stimme erheben, denn "rumsitzen kann jeder".

Bereits zum fünften Mal initiierten die Heidelberger Frauenverbände und -gruppen in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt, der SPD, der Grünen und ihrer Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner die Demonstration in der Hauptstraße. Begleitet von lauter Musik bahnten sich die gut 200 Demonstranten - so schätzten die Veranstalter, die Polizei nannte die Zahl von 150 - ihren Weg vom Universitätsplatz über den Anatomiegarten zum Bismarckplatz. An jedem der drei Stationen wurde zur Demo-Hymne "Break the Chain" ("Zerreiße die Ketten") ausgelassen getanzt. Die Polizei meldete keine besonderen Vorkommnisse.

Um sich auf die Demo vorzubereiten, strickte man zusammen das gemeinsame "Erkennungsmerkmal", eine pinke Mütze (im Fachjargon "Pussy Hat" genannt), und übte die Tanzschritte für den Protest. Dorothea Kaufmann, Vorstand bei den Heidelberger Grünen, freute sich über die große Beteiligung: "Wir sind heute hier, um den Opfern unsere Solidarität zu zeigen. Die öffentliche Diskussion und das Thematisieren dieses Problems sind wichtig, damit sich endlich etwas ändern kann." Dabei wollen die Initiatorinnen vor allem die Bevölkerung wachrütteln. Sie sind empört über die Gewalt, die Frauen und Mädchen überall täglich erfahren müssen. Auch in 192 anderen Städten wurde gestern weltweit demonstriert.

Sophia Schreiber vom Frauennotruf Heidelberg lobt das einzigartige Netzwerk der verschiedenen Frauengruppen in Heidelberg. Der Frauennotruf ist eine von zwölf Gruppen, die sich zur Frauen-AG zusammen geschlossen haben. "Auch in Heidelberg ist Gewalt an Frauen ein ernstes Thema. Wir führen viele Gespräche, die jüngsten Frauen, die zu uns kommen, sind 14, die ältesten 75 Jahre", so Schreiber. Ihr Verein zählt zu einem der ältesten Frauennotrufe in Deutschland und wird bald 40 Jahre alt.

Eine der Gastrednerinnen war die SPD-Kreisvorsitzende Marlen Pankonin. In ihrer Rede rief sie energisch dazu auf, Gewalt an Frauen nicht länger hinzunehmen: "Diese Missstände sind rechtswidrig, und die Missachtung von bestehenden Regeln werden toleriert. Aber wir sind heute hier, wir sind laut und sichtbar. Wir tolerieren es nicht mehr!"

Die Gruppe der Demonstranten gestern war bunt gemischt. So zählten viele Kinder, Frauen jedes Alters, aber auch viele Männer zu den Teilnehmern, Tobias Bankwitz war sogar schon zum dritten Mal dabei, um ein Zeichen zu setzen. Für die Studentin Charlotte Liebrecht (20) war es gestern eine Premiere - und sie war gleich begeistert: "Dieses Thema ist mir persönlich sehr wichtig. Ich finde es super, dass die ,One Billion Rising‘-Aktion diesem ernsten Thema durch Tanz etwas Positives entgegensetzt. Die vielen kleinen Organisationen, die sich seit vielen Jahren stark machen, fangen an, sich zu verbinden, und können so noch mehr Menschen erreichen - und auch endlich mehr bewegen."