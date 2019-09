Von Anica Edinger

Heidelberg. Für manche ist er eine neue Oase mitten in der Stadt, für andere schlicht ein neuer Anziehungspunkt für Lärm und Schmutz: Der Zustand des Neckarstrands des Vereins Neckarorte unweit des Bootsanlegers der Weißen Flotte ärgerte jetzt RNZ-Leser Markus Kiesel.

Fotografisch hielt er Kot auf den Holzlatten und diverse Taschentücher fest, die er am Freitag, 30. August, entdeckte. Dies sei "eine vernichtende Visitenkarte unserer Stadt", so Kiesel. Ganz zu schweigen "von der Lautstärke der bis 4 Uhr Feiernden", schreibt Kiesel weiter.

Im zweiten Jahr gibt es nunmehr den Neckarstrand im Bereich des Neckarlauers - der Verein Neckarorte hatte ihn im vergangenen Jahr zum ersten Mal aufgebaut. Und seither seien die Rückmeldungen auch eher positiver Natur, wie ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage erklärte. Im Bereich Neckarlauer häuften sich die Beschwerden nicht, deshalb sei bislang dort auch kein verstärkter Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) vorgesehenen. In Bezug auf die Reinigung versicherte der Stadtsprecher: "Die Stadtreinigung und Abfallwirtschaft ist fünf Mal in der Woche in diesem Bereich vor Ort - auch am Wochenende."

Markus Kiesel empörte sich bei der Redaktion über den Zustand des Neckarstrandes am Freitag, 30. August. Foto: Kiesel

Seit der Erneuerung des Bereichs am Neckarlauer habe sich die Situation, gerade was Müll angeht, sogar verbessert. Schließlich gibt es dort jetzt nicht mehr nur noch drei, sondern fünf Mülleimer. Und auch am Neckarstrand würden die Vereinsmitglieder der "Neckarorte" sowie die Barbetreiber vom Pier 4 auf die Sauberkeit achten.

Dirk Rulffes, Vorsitzender der "Neckarorte", erklärt unterdessen: "Es gibt ab und an Beschwerden - aber das sind eher Einzelstimmen." Er sagt aber auch: "Wir nehmen die Beschwerden ernst."

Man habe überdies schon mit der Polizei Kontakt aufgenommen und darum gebeten, im Bereich des Neckarlauers öfter mal Streife zu fahren. Doch Rulffes will noch mehr: "Wir möchten mit den Bürgern, die sich belästigt fühlen, ins Gespräch kommen."

So sei auch in der Vergangenheit bereits das eine oder andere Problem konstruktiv gelöst worden. Schließlich seien auch die Vereinsmitglieder der Neckarorte, die den Neckarstrand einst auf die Beine stellten, nichts anderes als Bürger, die gut in dieser Stadt leben wollen.

Genau darum geht es für Rulffes grundsätzlich: "Wir müssen uns die Frage stellen, in was für einer Stadt wir überhaupt wie leben wollen", sagt er - und nennt ein Beispiel: "Es gab einmal eine Beschwerde, weil Menschen nachts am Neckarstrand in den Neckar gegangen sind und dabei ein Jauchzen von sich gegeben haben." Die einen empfänden diesen punktuellen Lärm als störend, andere als Ausdruck einer lebendigen Stadt.

"Darüber, dass es auch bei diesem Thema zwei Haltungen gibt, kann man durchaus ins Gespräch kommen", findet Rulffes. Es liege zudem in der Natur der Sache, dass Orte, die man attraktiver macht, auch intensiver genutzt würden. Das sei auch am Iqbal-Ufer in Bergheim so: "Da sitzen die Leute jetzt abends und trinken auch mal ein Bier." Man könne natürlich all diese Orte auch wieder hässlich machen. Aber Rulffes fragt: "Ist es das, was wir wollen?"

Info: Wer Kontakt zum Verein Neckarorte aufnehmen will, Beschwerden oder Anregungen hat, soll sich bitte per E-Mail an info@neckarorte-heidelberg.de melden.