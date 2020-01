Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Das Format des Neujahrsempfangs am Universitätsklinikum war neu: ein Podiumsgespräch statt vieler Reden – und das lag vielleicht auch an diesem so schwierigen Jahr 2019. Umso erstaunlicher, was der Kommissarische Leitende Ärztliche Direktor Matthias Karck da am Donnerstagabend bewerkstelligte: Er sprach vor 150 Gästen über den Bluttest-Skandal, ohne ihn beim Namen zu nennen. Auch seine drei Vorstandskollegen sowie Moderatorin Sylvia Kunert schafften es, auf der Bühne im Neubau der Chirurgischen Klinik, die Worte Bluttest, Skandal oder Heiscreen nicht ein einziges Mal auszusprechen.

Kunert zeigte viel Fingerspitzengefühl, als sie in Richtung Karck vorsichtig sagte: "Es gab nicht nur Schönes letztes Jahr, ich glaube, Sie wissen, was ich meine ..." Und der Interims-Klinikchef? Brachte eine Monopoly-Metapher: "Das war eine Ereigniskarte, wie sich Ereigniskarten im Leben einfach mal umdrehen können – da hat man dann den Text zu lesen."

Diese Ereigniskarte habe eine "ausgeprägt disruptive" (also: zerstörende) Wirkung gehabt. Teile der Klinikverwaltung seien fast ein Jahr lang von "ihren eigentlichen Aufgaben" abgehalten worden. "Es sind natürlich Fehler gemacht worden", sagte Karck.

In der Aufarbeitung gebe es noch "Entwicklungen, die wir abschließen und Vorgänge, über die wir uns beugen müssen". Aber "wir sind gut vorangekommen". Konkreter wurde der Mann, dessen Posten in den nächsten Monaten der Tübinger Virologe Ingo Autenrieth übernimmt, nicht mehr.

Auch abseits vom Bluttest ist die Bilanz durchwachsen: "Wir haben keine schwarze Null, weil wir stark aus Eigenmitteln investieren", erklärte der Kommissarische Kaufmännische Direktor Hartmut Masanek. Dennoch sei er zufrieden, auch weil man letztes Jahr "trotz der Ereignisse" mehr Patienten als 2018 versorgt habe – 80.000 stationär, über eine Million ambulant.

Pflegedirektor Edgar Reisch, Chef der größten Mitarbeitergruppe am Klinikum, macht wiederum der Fachkräftemangel Sorgen: "Alle stellen ein, was da ist – der Markt ist leer." Doch die Uniklinik handle längst: Es gebe mehr Stellen für Auszubildende, die in Heidelberg rund zehn Prozent mehr verdienen als in vergleichbaren Kliniken. Über das Programm "Triple Win" kamen schon 123 Pflegekräfte aus Bosnien-Herzegowina und Serbien "und jetzt werben wir auch noch in Brasilien Leute an". Zudem investiere man in Wohnungen. "Die beste Werbung ist, wenn abends ein zufriedener Mitarbeiter nach Hause geht."

Der Dekan der Medizinischen Fakultät, Hans-Georg Kräusslich, sprach ganz offen: "Heidelberg ist ein Mekka der biomedizischen Forschung, schöpft aber sein Potenzial nicht voll aus." Zwar gebe es großartige Kooperationen etwa mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum oder dem Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie, aber die Zusammenarbeit sei noch nicht umfassend genug. "Mein Wunsch für mein Dekanat ist, den Medizin-Standort Heidelberg-Rhein-Neckar noch stärker auf die Karte zu bringen."

So richtiger Optimismus kam dann aber doch noch auf – als Besetzung und Thema auf dem Podium wechselten. Auf der Bühne mitten im Neubau der Chirurgischen Klinik – eine Baustelle in den letzten Zügen – sagte der künftige Hausherr, Chirurgie-Chef Markus Büchler: "Hier geht einer meiner Träume seit 19 Jahren in Erfüllung." Top-Chirurgen und Top-Mitarbeiter habe man schon längst, "jetzt haben wir auch die Infrastruktur". Im März ist offizielle Übergabe, im Sommer der Umzug.

"Mit diesem Bau können wir endlich mithalten mit den Top-Häusern in den USA und China", sagte Büchler. "Es ist kein Geheimnis: Mit der Technik wird die chirurgische Qualität besser." Vier-Bett-Räume gibt es in dem Neubau auch nicht mehr – nur noch Einzel- und Doppelzimmer. "Alles ist hell, freundlich, farbenfroh, die Wege sind kurz – wir können es kaum erwarten", sagte Pflegedienstleiterin Gisela Müller voller Vorfreude.

Doch auch Finanzchef Hartmut Masanek frohlockt. Denn durch den Neubau plant man in der Chirurgie mit einer Leistungssteigerung von zehn Prozent in drei Jahren. Büchler: "Wir haben viele Schulden gemacht, um den Bau zu finanzieren – die müssen natürlich abbezahlt werden." Zumal die nächsten Mammutprojekte schon anstehen: Kindertumorzentrum, Herzzentrum, Sanierung der Kopfklinik.