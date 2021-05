Eine Blutuntersuchung bei Neugeborenen kann seltene Krankheiten frühzeitig aufspüren. Oft hilft die Zufuhr von Aminosäuren, Vitaminen oder Hormonen, schwere Krankheiten in Schach zu halten. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Blutuntersuchungen bei Neugeborenen können einige seltene angeborene Krankheiten aufdecken. Für viele Störungen mit oft schwerwiegenden Folgen gibt es Therapien. Man muss nur früh genug damit beginnen. Eine neue Studie des Universitätsklinikums Heidelberg untersucht, welchen Einfluss das Neugeborenen-Screening langfristig auf die Entwicklung und Gesundheit betroffener Menschen hat. Die RNZ befragte dazu Prof. Stefan Kölker, den Leiter der Sektion für Neuropädiatrie und Stoffwechselmedizin am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg.

Professor Kölker, im Stoffwechselzentrum am Universitätsklinikum Heidelberg werden jährlich mehr als 140.000 Blutproben von neugeborenen Babys aus Südwestdeutschland gescreent. Welche Krankheiten entdecken Sie da beispielsweise?

Die größte Gruppe bilden die Stoffwechsel- und Hormonstörungen. Wir entdecken frühzeitig Kinder, die bestimmte Nahrungsbestandteile nicht richtig abbauen können, was zu einer schweren Erkrankung führen kann. Hierzu gehören beispielsweise Aminosäure-Abbaustörungen, die unbehandelt schwere Behinderungen nach sich ziehen – wie die Phenylketonurie oder die Ahornsirupkrankheit. Wir finden auch Neugeborene mit einer Schilddrüsenunterfunktion, die ohne Behandlung zu einer Behinderung der geistigen und körperlichen Entwicklung führt. Als weitere Krankheiten wurden 2016 die Mukoviszidose und 2019 der schwere kombinierte Immundefekt in das Screening aufgenommen.

Prof. Stefan Kölker.Foto: privat

Das schnelle Screening ist deshalb so wichtig, weil die Krankheiten rasch behandelt werden müssen. Welche Möglichkeiten gibt es da?

Bei Phenylketonurie etwa hilft eine Diät. Durch Spezialnahrungen wird erreicht, dass die Kinder nicht zu viel von der Aminosäure bekommen, die sie nicht vertragen. Bei anderen Krankheiten kann man fehlende Hormone oder Vitamine als Tabletten oder Tropfen geben.

Wie kommen die Eltern und die Kinder mit dem Aufwand der Behandlung zurecht?

Insbesondere eine Diättherapie ist nicht für alle Familien leicht umzusetzen, weil sie den üblichen Ernährungsgewohnheiten erheblich widersprechen kann. Kinder selbst tolerieren die Einschränkungen oft gut, da sie mit dieser speziellen Ernährungsweise aufwachsen. Für die Eltern bedeutet es aber einen erzieherischen Aufwand, die Behandlung konsequent umzusetzen. Zur Unterstützung erhalten die Familien regelmäßige Schulungen und Beratungen durch ein multiprofessionelles Team in unserem Stoffwechselzentrum. Wir bieten zudem sozialmedizinische – da geht es um Hilfen für den zusätzlichen Betreuungsaufwand – und psychologische Beratung an.

Auf wie viele Krankheiten hin wird das Babyblut inzwischen untersucht?

Aktuell sind es 17 Krankheiten. Die Spinale Muskelatrophie und die Sichelzellanämie werden laut Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses noch in diesem Jahr dazukommen.

Sie beobachten die Entwicklung der betroffenen Kinder langfristig. Wie alt sind die ältesten inzwischen?

Die ältesten sind bereits junge Erwachsene. Wir beobachten inzwischen über 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem Neugeborenen-Screening, die ersten von ihnen seit 1999.

Was können Sie so erkennen? Haben sich alle normal entwickelt?

95 Prozent der Kinder konnten den Regelkindergarten besuchen und normal beschult werden. Der mittlere Intelligenzquotient der Gesamtgruppe liegt genau im Durchschnitt der Bevölkerung. Dies ist ein hervorragender Erfolg des Neugeborenen-Screenings. Aber bei einzelnen Krankheiten können die verfügbaren Therapien den Krankheitsverlauf noch nicht zuverlässig aufhalten. Bei den zum Teil schwerwiegenden Langzeitfolgen der Erkrankung wie der Ahornsirupkrankheit könnte auch ein bedeutender Eingriff wie eine Lebertransplantation für die Betroffenen von Vorteil sein.

Wie erfassen Sie Spätfolgen und Langzeitwirkung?

Wir sehen die Kinder in regelmäßigen Abständen in der Stoffwechselambulanz. Dort werden sie ärztlich untersucht, entwicklungsneurologisch und -psychologisch getestet und umfänglich beraten. Auch die Lebensqualität der Familien erfassen wir mithilfe von Fragebögen; wir wollen deren Belastungen erkennen und auffangen.

Gibt es im Laufe der Zeit so etwas wie Stoffwechselentgleisungen und bekommen Sie die wieder in den Griff?

Das Neugeborenen-Screening und die hierdurch ermöglichte frühzeitige Therapie reduzieren die Anzahl der Stoffwechselentgleisungen erheblich, können sie aber bei ungefähr einem Viertel gescreenter Kinder nicht vollständig verhindern. Durch zielgerichtete Notfallmaßnahmen kann jedoch zumeist eine langfristige Schädigung des Kindes verhindert werden. Manchmal treten Stoffwechselentgleisungen bereits auf, bevor das Ergebnis des Neugeborenen-Screenings in der ersten Lebenswoche vorliegt.

Und später im Leben?

Mit zunehmendem Alter passiert eine Entgleisung nicht mehr so oft. Diätfehler oder ein Infekt sind die häufigsten Ursachen. Die Eltern sind alle für den Notfall geschult.

Die Langzeitstudie geht jetzt weiter. Sie bekommen für weitere fünf Jahre 1,2 Millionen Euro von der Dietmar Hopp Stiftung. Was genau wird nun untersucht?

Aus dem Modellprojekt, in dem wir auf zusätzliche 26 Krankheiten screenen, haben wir bereits viele wichtige Erkenntnisse gewonnen. Auf dieser Grundlage wurde 2018 die Tyrosinämie Typ I in das bundesweite Screening aufgenommen. Es handelt sich um einen vererbten Enzymdefekt, der zu akutem Leberversagen führen kann. Bei den anderen Krankheiten müssen wir jedoch weitere Untersuchungen anstellen, um den gesundheitlichen Nutzen gescreenter Kinder im Langzeitverlauf noch besser zu verstehen. Dieses wird uns durch die neue Förderung ermöglicht. Aus der Gruppe der Pilotkrankheiten ist beispielsweise der Vitamin-B12-Mangel ein hervorragender Kandidat, der hoffentlich bald in das Regel-Screening aufgenommen wird.