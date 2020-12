Heidelberg. (RNZ) Das "Drive through"-Schnelltestzentrum in der Eppelheimer Straße ist am heutigen Mittwoch eröffnet worden. Das teilte die Stadt Heidelberg mit. Das Heidelberger Unternehmen "Aspilos" betreibt auf dem Parkplatz des Baumarktes "Bauhaus" in der Eppelheimer Straße 48 das Zentrum. Hier kann man für 29 Euro einen Schnelltest machen, der laut Mitteilung von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wird.

Die Stadt Heidelberg will ab dem 4. Januar die Hälfte der Testkosten - maximal 14,50 Euro - für Heidelberger Bürger übernehmen. Für diese Aktion im Januar stellt die Stadt Heidelberg finanzielle Mittel in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung.

Den einmaligen Zuschuss erhalten ausschließlich Personen, die in Heidelberg gemeldet sind. Ein entsprechender Nachweis muss vor Ort im Schnelltestzentrum durch Vorzeigen des Personalausweises erfolgen. Der städtische Zuschuss wird direkt beim Bezahlen abgezogen.

Laut Betreiber handelt es sich dabei um einen Antigen-Test, der mit einer Genauigkeit von 98 Prozent Infizierte als infiziert identifiziert. Die Online-Buchung muss unter www.aspilos.de/Testzentrum erfolgen. Das Schnelltestzentrum ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Nach der Terminvereinbarung fährt man ins "Drive through" in der Eppelheimer Straße 48. Während man im Auto sitzt, wird einem durch die offene Fensterscheibe ein Nasenrachenabstrich entnommen. Spätestens 20 Minuten später soll das Testergebnis per E-Mail vorliegen.

Daneben hat die Stadt Heidelberg noch vor dem Jahreswechsel in großem Maße hochwertige Masken an Risikogruppen zum Schutz vor dem Coronavirus verteilt: Die Feuerwehr übergab gestern und heute insgesamt 121.500 FFP2-Masken an rund 25 Pflegeeinrichtungen, Heime der Behindertenhilfe und der Wohnlosenhilfe in Heidelberg. Damit soll jedem Bewohner in den kommenden drei Monaten täglich je eine FFP2-Maske zur Verfügung stehen. Die Masken wurden der Stadt vom Land Baden-Württemberg zur Verteilung übergeben.