Heidelberg. (jola) Gerade im hohen Alter sind Kraft und Koordination wichtig, um so lange wie möglich mobil zu bleiben und nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Herkömmliche Trainingsprogramme werden jedoch meistens innerhalb nur eines Jahres abgebrochen, weiß Michael Schwenk vom Heidelberger "Netzwerk Alternsforschung" (NAR). Deshalb untersuchen die Forscher für ihr Projekt "Life-is-Life" nun etwas Neues: "Wir möchten den Alltag als Fitnessstudio nutzen", erklärt der Sportwissenschaftler. Die Idee klingt verlockend: Ganz nebenbei, ohne großen Aufwand und kostenlos können Kraft und Gleichgewicht trainiert werden. Australische Studien deuten bereits darauf hin, dass nur Wenige das Programm abbrechen.

Schwenk und seine Kollegen suchen jetzt nach Probanden, die mindestens 70 Jahre alt sind und schon körperliche Einschränkungen bemerken. Sie haben die Chance, an einer der weltweit größten Studien zum Thema teilzunehmen und ein Programm kennenzulernen, das es so in Deutschland noch gar nicht gibt. "Wir vermitteln eine ganze Reihe Tipps und Tricks", so Schwenk. Beim Zähneputzen mal auf einem Bein stehen oder beim Bücken eine Kniebeuge machen - solche kleinen Veränderungen im Verhalten sind es, die sich positiv auf Kraft und Gleichgewicht auswirken. "Wir glauben, damit die Frequenz des Trainings zu erhöhen", erklärt Schwenk - und rechnet vor: Wer jeden Morgen beim Zähneputzen drei Minuten auf einem Bein steht, hat schon 21 Minuten pro Woche trainiert. "Man braucht dafür eigentlich keine Zeit."

Die Forschungsgruppe interessiert sich auch dafür, wie die Tipps und Tricks gut vermittelt werden können und wie sie für die Probanden so alltäglich werden, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken. An sieben Terminen in den ersten drei Monaten werden die Übungen den Teilnehmern einer Gruppe einzeln von einem Fitnesstrainer gezeigt, die andere dagegen trifft sich als Ganzes mit dem Profi. "Hier können sich die Personen auch gegenseitig beeinflussen", erklärt Sarah Labudek. Die Psychologin ist vor allem an der Motivation der Teilnehmer interessiert. "Je öfter jemand eine Übung macht, desto leichter wird sie", sagt die 26-Jährige. Darunter kann die Motivation leiden. Deshalb möchten die Forscher die Probanden dazu anregen, sich weiter zu fordern und damit ihr Selbstbewusstsein zu fördern.

Oft nähmen gerade Personen, die schon einen Sturz erlebt haben oder sich unsicher fühlen, eine Vermeidungshaltung ein und trauten sich keine Herausforderungen mehr zu. "So gibt es keinen Trainingsfortschritt", bemerkt Schwenk. Nur Personen, die sich gerade erst etwas gebrochen haben, im Pflegeheim leben oder unter fortgeschrittener Demenz leiden, können die Forscher nicht in ihre Studie aufnehmen. Alle anderen müssen vorher einen kurzen Test machen. Nach sechs und zwölf Monaten wird der Fortschritt erhoben. Dazwischen sollen die Probanden für sich allein trainieren - mit einem maßgeschneiderten Plan für jeden Einzelnen.

Info: Informationen zu der Studie gibt es unter Telefon 06221 / 548115 sowie im Internet unter www.life-alltagsuebungen.de